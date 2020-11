Covid, il nuovo singolo di G Man parlerà di responsabilità

Nuovo lockdown… nuovo brano. In modalità ‘work in progress’ Don’t Lie, il nuovo singolo di Nicola Togni – in arte G Man – che dopo il successo di Universo, scritto durante la quarantena della scorsa primavera si prepara ad uscire con un nuovo brano.

Universo, disponibile su YouTube e su tutte le piattaforme digitali, parla d’amore. Un brano che, come spiega il giovane trapper lucchese, “è uscito quando tutto era difficile, quando le persone che ami erano lontane”.

E ora che la situazione si fa nuovamente difficile è importante lanciare messaggi più taglienti: “Durante il lockdown sono riuscito a finire due album e diversi singoli, Don’t Lie parlerà di responsabilità. Tutto il paese – commenta G Man – sta affondando di nuovo un periodo difficile dovremmo essere tutti più responsabili in modo tale da riportare tutto alla normalità al più presto”.

E se i ristoranti si sono dovuti adattare alle nuove esigenze, anche la musica non è da meno: “Da diversi mesi – spiega – anche noi facciamo anche musica da asporto, sempre al sicuro nelle nostre case, tramite mix e mastering o tramite video animati”. Universo, infatti, è stato creato per la prima volta con immagini ‘cartoon’, prodotto grazie alla Man mixed e a The Hooligans of music video (G.Man, Double Face).