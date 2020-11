Le bomboniere da Battesimo più belle di sempre

La nascita di un bambino è l’evento più importante che possa verificarsi all’interno di una famiglia, e grazie al Battesimo potrai celebrare l’ingresso di tuo figlio in una vita che si spera sia ricca di felicità e di amore.

Quale occasione migliore per scegliere delle bomboniere che manterranno per sempre vivo il ricordo di quel giorno? Vediamo insieme le bomboniere da Battesimo intramontabili, che vi faranno sicuramente fare un’ottima figura con tutti gli ospiti.

Come scegliere le bomboniere da Battesimo migliori

Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Se ne trovano di tutti i tipi, da quelle più classiche alle novità più originali. Quello che non dovete mai dimenticare è che la bomboniera da Battesimo è un oggetto piccolo ma importantissimo.

Servirà non solo a ricordare la cerimonia, ma anche a rievocare tutte le emozioni e la dolcezza di quel giorno. Quali sono le più scelte dai genitori?

: Le bomboniere che si ispirano al tema dei cuccioli, o degli animali, si rivelano sempre azzeccate in caso di Battesimo. Gli animali che potrete scegliere sono davvero tantissimi. Potrete sbizzarrirvi tra orsetti, cagnolini, gattini che fanno sempre la loro bellissima figura oppure optare per i più fantasiosi unicorni o animaletti delle fiabe. Le tendenze più originali prevedono la possibilità di realizzare delle bomboniere che vadano ad ispirarsi ai propri animali domestici. Se invece siete fan di cartoni animati o film di animazione, potrete scegliere delle bomboniere che si ispirino ai personaggi ed al tema preferito dal vostro bambino o, perché no, da voi famigliari. Bomboniere da Battesimo fai da te : Se siete molto creativi e disponete di una buona manualità, potreste realizzare voi stessi le bomboniere per il Battesimo, ma dovrete dedicarvi a questo progetto con molta attenzione e dedizione. Potreste realizzare dei sacchettini ricamati a mano oppure ricorrere a dei semplici centrini fatti all’uncinetto. Potreste creare qualche pupazzetto con il fimo oppure dedicarvi a delle creazioni a base di stoffa e di porcellana.

In questo modo potrete andare a sostenere gli enti benefici che trovano applicazione nel settore, ed al tempo stesso beneficiare di una vasta scelta. Tra le associazioni più note che fanno parte del progetto troviamo l’Unicef, Save the Children e l’Enpa.

: Se volete unire l’utile al dilettevole e quindi avere le vostre bomboniere e fare al tempo stesso una buona azione, la scelta migliore è quella di ricorrere alle bomboniere solidali. In questo modo potrete andare a sostenere gli enti benefici che trovano applicazione nel settore, ed al tempo stesso beneficiare di una vasta scelta. Tra le associazioni più note che fanno parte del progetto troviamo l’Unicef, Save the Children e l’Enpa. Bomboniere gastronomiche da Battesimo: Questo tipo di bomboniera risulterà molto gradita agli ospiti, e si rivelerà essere un’idea che ha come presupposto il rispetto verso l’ambiente. Molto richieste sono le cosiddette bomboniere marmellata, che si adattano ad ogni contesto e possono essere personalizzate con un cartellino che reca il nome dell’invitato, oppure la tavoletta di cioccolato avvolta in una carta speciale completamente personalizzata. Altri prodotti artigianali che spesso vengono impiegati in questo contesto sono il miele, i dolcetti e vari tipi di spezie.

Bomboniere online e confezioni per le bomboniere da Battesimo

Al giorno d’oggi è disponibile un vasto assortimento di bomboniere da Battesimo, che potrete scegliere direttamente dal divano di casa vostra, acquistandole online. Esistono infatti molti siti che si occupano della vendita online prestando un valido servizio al cliente, e sono noti per proporre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Avrete accesso a un catalogo vastissimo e per sceglierle e visionarle non dovrete far altro che accendere il vostro dispositivo elettronico e collegarvi ad una delle tante piattaforme che lavorano nel settore. Su questi siti è possibile completare le bomboniere con tutto l’occorrente, come i confetti e le confezioni per i confetti e le bomboniere.

Per non spendere molto si può optare per dei semplici sacchettini che conterranno i confetti da Battesimo, e che potranno essere realizzati in qualsiasi materiale da voi scelto: stoffa, pizzo, tulle o cotone. Nel caso non vogliate il sacchettino potreste orientarvi verso una scatolina, anch’essa disponibile in moltissime varianti diverse.

Rendete speciale il giorno del Battesimo di vostro figlio. Scegliete una bomboniera valida e che lo rappresenti in modo che, una volta adulto, possa toccarla con mano e ascoltare i ricordi di chi ha condiviso con lui quel giorno unico e speciale.