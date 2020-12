Spazzati via i pontili in legno sul lago di Massaciuccoli: le passerelle sul Belvedere Puccini a Torre del Lago sono state distrutte dall’acqua alta, e dal vento, che in questi giorni – oggi, 8 dicembre, incluso – hanno imperversato sulla frazione pucciniana. Le assi di legno divelte sono sfracellate sul marciapiede, tanto che i vigili urbani del comando di Viareggio hanno transennato la zona.

Nonostante le idrovore messe a pieno regime dal consorzio Bonifica, i cui uomini stanno lavorando senza sosta, il lago si è alzato, creando preoccupazione per i residenti. Il livello è cresciuto fino a 43 centimetri, e la protezione civile comunale sta monitorando la situazione con i suoi tecnici.

Foto 3 di 4







Anche i tombini lungo il viale Puccini sono letteralmente scoppiati, sotto la pressione dell’acqua che non riesce a defluire.