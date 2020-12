Al taglio del nastro del nuovo teatro cinema di Pietrasanta anche Eugenio Giani

Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo Teatro Cinema Comunale di Pietrasanta. Al taglio del nastro ci sarà anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

C’è grande fermento per l’evento tv e social organizzato da Fondazione Versiliana e Comune di Pietrasanta con cui si inaugurerà il Nuovo Teatro Cinema Comunale. L’appuntamento è in agenda per sabato 19 dicembre alle ore 17, 30 quando le telecamere di Noi tv riprenderanno in diretta la cerimonia di taglio del nastro e il concerto d’apertura diretto da Michael Guttman, che inaugurerà la nuova sala teatrale dopo l’imponente opera di ammodernamento e restyling portata avanti dall’Amministrazione Comunale guidata da Alberto Stefano Giovannetti.

Un evento atteso che svelerà il nuovo aspetto del Comunale di Pietrasanta e che si distingue per la sua unicità e per il forte messaggio di speranza rivolto a tutto il mondo della cultura e dello spettacolo in uno dei momenti più difficili mai esistiti per il settore.

Al taglio del nastro non mancherà il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha confermato la propria partecipazione invitato dal Sindaco e dal presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti, così come il senatore Massimo Mallegni: sarà quindi una cerimonia che si svolgerà alla presenza delle più alte autorità della città e della Regione.

“Teatro e cinema sono i luoghi dell’educazione di una comunità. – spiega il sindaco Giovannetti – Sono molto di più di semplici centri di aggregazione e di intrattenimento. In molti centri storici i teatri ed i cinema chiudono contribuendo all’impoverimento sociale, turistico, culturale ed economico dei territorio e delle imprese. A Pietrasanta in questi anni abbiamo fatto una scelta di continuità senza mai metterne in discussione la sopravvivenza. Non abbiamo chiuso, abbiamo semmai investito per farli crescere e per garantirgli una prospettiva. Ogni euro speso per rendere questo luogo migliore, da ogni punto di vista, è un euro investito per la nostra educazione. La pandemia non ha risparmiato nemmeno la cultura. La mancanza di spettatori ed applausi li sta soffocando. Vorrei che da Pietrasanta partisse in questo giorno un messaggio di coraggio e resilienza. Quando tutto sarà finito i luoghi dell’anima dovranno tornare ad essere il perno della nostra educazione in presenza. Le città hanno bisogno dei teatri e dei cinema così come i cittadini hanno bisogno dei teatri e dei cinema”.

“L’esigenza di un teatro funzionale, moderno ed efficiente – spiega il presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti – era profondamente sentita sia da tutti gli abbonati della stagione di prosa, che dal pubblico che frequentava gli eventi, non soltanto quelli organizzati dalla Fondazione, così come dagli artisti e operatori. Abbiamo su questo stimolato l’Amministrazione che non ha perso tempo ed ha approfittato della chiusura imposta dalla pandemia per realizzare quelle fondamentali opere che ci consentiranno di accogliere pubblico e artisti in un teatro che oggi è un vero e proprio gioiello. Questa inaugurazione, pur con tutte le limitazioni del caso, assume oggi anche un forte significato di rinascita e di speranza per il futuro dello spettacolo e ci auguriamo di poter tornare presto a far vivere al pubblico e agli artisti questa nuova casa”.

Anche Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, che collabora con la Fondazione Versiliana alla realizzazione della stagione di prosa, ha voluto far giungere un messaggio della Presidente Beatrice Magnolfi:“Quello in cui si restituisce un luogo di cultura alla comunità è sempre un momento importante, di profonda fiducia e slancio verso il futuro.

Il Teatro Comunale di Pietrasanta, oggi completamente rinnovato, rappresenta un pezzo di storia del territorio. È un presidio culturale al servizio della collettività, che tutti auspichiamo possa tornare ad essere frequentato dagli spettatori al più presto, una volta superata l’attuale situazione di enorme difficoltà che interessa l’intera società così come gli artisti ed i lavoratori dello spettacolo dal vivo”.

Dopo il taglio del nastro le telecamere si sposteranno sul palco del tetro per trasmettere il Concerto d’Apertura, organizzato da Fondazione Versiliana in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, di cui sarà protagonista il Maestro Michael Guttman. Profondamente legato alla Città di Pietrasanta di cui è anche cittadino onorario, nonché ideatore della prestigiosa rassegna internazionale di musica da camera “Pietrasanta in Concerto” , il Maestro Guttman, artista eclettico e virtuoso del violino, ha accettato con grande entusiasmo l’invito della Fondazione Versiliana e del Comune di Pietrasanta, nobilitando così l’evento di inaugurazione con il contributo della grande musica.

Insieme a lui, sul palco del teatro, ci saranno anche i musicisti di “EstrOrchestra” impegnati in un programma musicale tratto dalle più belle pagine del repertorio di Ennio Morricone, Michael Legrand, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla oltre al concerto di Natale di Arcangelo Corelli.