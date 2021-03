Zappia (Lega): “Subito interventi per la messa in sicurezza di via dei Centoni a San Ginese”

L’alta velocità e la scarsa illuminazione di via dei Centoni a San Ginese è ancora oggetto di preoccupazione da parte degli abitanti della frazione sud del Compitese. Ad intervenire sulla questione è il consigliere comunale della Lega, Bruno Zappia, dopo numerosi interventi effettuati in consiglio comunale e dopo un interrogazione presentata dallo stesso consigliere già nel giugno 2019.

“Sollecito ancora una volta il sindaco e la giunta – dice Zappia – Quella strada è pericolosa, in particolare per pedoni e ciclisti. Chiedo che venga messa in sicurezza al più presto. Manca un parcheggio, tanto promesso dall’amministrazione comunale, e mai realizzato. Gli abitanti sono costretti a sostare ai lati della strada, rischiando di essere multati. La circolazione è a doppio senso, e le auto corrono a forte velocità mettendo a rischio ciclisti e pedoni”.

“È in gioco l’incolumità dei passanti – prosegue Zappia – e servono azioni concrete e repentine. È ora di realizzare il parcheggio più volte promesso in campagna elettorale, e mai realizzato. I posti auto sono necessari e impellenti, è prioritario intervenire prima che accada l’irreparabile. Rivolgo pertanto il mio ennesimo appello affinché il sindaco e la giunta provvedano quanto prima alla messa in opera degli stalli. La strada è pericolosa, non solo perché angusta, ma anche per la scarsità di illuminazione”.

“Capisco benissimo – conclude l’esponente del partito del Carroccio – che questi interventi non siano utili alla visibilità e all’impatto mediatico dell’amministrazione, ma sono, invece fondamentali per la sicurezza dei cittadini. E proprio a questo dovrebbe porre la sua attenzione il sindaco e la giunta”.