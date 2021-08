Doppio riconoscimento in ambito letterario per Anna Maria Fabrizi

Settimane intense e piacevoli per Anna Maria Fabrizi, roggese di nascita e lucchese di adozione, che ha ricevuto due importanti riconoscimenti in ambito letterario.

La Casa Editrice Kimerik, in sede di awards 2021, le ha infatti conferito il premio Il Canto del Mare, per l’energia profusa e per il suo ruolo di promotrice di cultura attraverso la pregevole opera letteraria Dario nel bosco fra realtà e magia che racconta la storia di un ragazzino di montagna che vive sempre in mezzo alla natura dove fa la conoscenza del mondo degli gnomi e potrà visitare il mondo visto da loro, che gli mostreranno alcune realtà che gli uomini non riescono a vedere, presi come sono dalla loro vita frenetica. L’opera è stata utilizzata a fini formativi anche nelle scuole. Contemporaneamente le è stato riconosciuto un secondo premio per essersi contraddistinta per meriti letterari. Le opere di prosa e poesia della Fabrizi, infatti, sono state inserite in oltre trenta pubblicazioni e raccolte letterarie.

Oltre a quanto ottenuto sotto il profilo letterario, merita ricordare che nelle scorse settimane Anna Maria Fabrizi ha raggiunto importanti traguardi anche in ambito sportivo partecipando a gare di regolarità automobilistiche supercar dove, come navigatore della Ferrari 488 con driver Fabio Vergamini, ha vinto la Stella Alpina, la Coppa d’oro delle Dolomiti, il Trofeo Valtellina e si è classificata al secondo posto, su oltre 110 equipaggi provenienti da tutta europa, nel ferrari tribute di mille miglia.