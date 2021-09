Provincia, 500mila euro dall’aumento della Tefa a cittadini e imprese danneggiati dal covid

Saranno quasi 500.000 gli euro che verranno restituiti dall’aumento della Tefa ad associazioni, cittadini ed imprese della Provincia danneggiate dalla pandemia. Questo quanto deciso all’unanimità dal Consiglio Provinciale nella seduta di oggi (1 settembre).

“È la vittoria della battaglia avviata un anno fa da parte dei gruppi consiliari di centrodestra – spiegano i Consiglieri provinciali Riccardo Giannoni, Ilaria Benigni, Matteo Scannerini, Serena Borselli e Melania Ferarri – con cui contestavamo l’aumento dell’aliquota provinciale sui rifiuti, deliberata in piena emergenza covid19 dall’amministrazione Menesini. Abbiamo denunciato fin da subito l’assurdità di quella scelta e ci siamo attivati per contrastarla con ogni mezzo. Una fetta importante di quelle risorse, chieste in più a cittadini e imprese nel 2020, verrà ora restituita loro grazie alla mozione votata all’unanimità in Consiglio Provinciale. Abbiamo chiesto – proseguono i consiglieri – che si faccia un ulteriore sforzo in questa direzione individuando altre risorse allo scopo. E continueremo a sollecitarlo. Siamo felici, al contempo, di constatare – concludono i Consiglieri di centrodestra – che, dopo un iniziale braccio di ferro, sia stato possibile avviare un dialogo proficuo con il gruppo di maggioranza che ci ha portato al risultato odierno con una decisione condivisa all’unanimità”.