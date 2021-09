Viareggio, il palazzetto dello sport tornerà proprietà del Comune

L’amministrazione comunale di Viareggio vuole riacquisire la proprietà del palazzetto dello sport. La proposta è arrivata dal sindaco Giorgio Del Ghingaro questa mattina (13 settembre), nel corso di un colloquio con il presidente del Cgc, Alessandro Palagi, che si è detto pronto ad accettarla.

L’operazione di riacquisto del palazzetto fa parte del piano generale che l’amministrazione comunale ha predisposto per tornare in possesso delle strutture perse a causa del dissesto ereditato. In particolare il palazzetto era uno dei quattro impianti sportivi conferiti in proprietà alla Viareggio Patrimonio, finita poi nell’elenco dei beni in liquidazione. Adesso, superate le difficoltà finanziarie e con i conti in ordine, il Comune è pronto a ad acquistarlo.

Il sindaco Del Ghingaro e il presidente Palagi hanno dato incarico ai rispettivi tecnici di individuare la quotazione corretta, dopodiché partiranno le procedure per l’acquisto. L’iter potrebbe concludersi già entro i primi mesi del 2022.