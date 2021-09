Al gazebo per Coluccini anche una rappresentanza di Cambiamo!

Una rappresentanza di Cambiamo! sarà presente domani (21 settembre) a Massarosa durante il mercato settimanale con gazebo a fianco di Alberto Coluccini.

Dal comitato provinciale inoltre fanno sapere, che il 30 settembre ci sarà, sempre a Massarosa un’importante evento tutto targato Cambiamo!.

“Fin da subito – dicono – abbiamo apprezzato il lavoro svolto in questi due anni da Alberto Coluccini. Crediamo che Coluccini, sia la figura giusta per guidare Massarosa nei prossimi cinque anni, anche in virtù dei risultati di bilancio ottenuti in così breve tempo a favore di tutta la comunità”.