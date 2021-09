Fondazione Pera, tutto esaurito per il corso di alta formazione

Parte nel segno del successo l’Autumn School organizzata dalla Fondazione Giuseppe Pera, con il patrocinio della scuola Imt Alti Studi Lucca, della scuola superiore dell’avvocatura (Ssa), dell’associazione avvocati giuslavoristi italiani – sezione toscana (Agi), del Centro nazionale studi di diritto del lavoro Domenico Napoletano, della associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (Aidlass), della Associazione Labour Law Community, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca, dell’Ordine degli Avvocati di Lucca e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Tutti esauriti i posti disponibili per il prestigioso corso di alta formazione, che riparte in presenza, dedicato alle tematiche più attuali del diritto del lavoro, sindacale, previdenziale e processuale, alla luce delle trasformazioni del lavoro e delle ricadute dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

Il corso proseguirà nei giorni di venerdì 24 e sabato (25 settembre) alla Casa diocesana di Arliano: una full immersion che offrirà nozioni teoriche e strumenti tecnici, per gestire al meglio il nuovo assetto del diritto del lavoro.