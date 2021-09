Idee regalo festa dei nonni: 3 idee regalo golose per i nonni

In occasione di compleanni, anniversari ed altri eventi, si è sempre indecisi sul giusto regalo da portare al festeggiato, specialmente in occasione della festa dei nonni, quando chi deve ricevere il dono è una persona speciale da stupire e coccolare a 360°!

Per non cadere in regali scontati, è bene munirsi dei giusti spunti, così da non faticare nella scelta del regalo e sorprendere certamente chi lo deve ricevere. Sapendo che scegliere un regalo che vada bene per uomo e donna non è mai semplice, se i vostri nonni sono particolarmente golosi, regalare qualcosa da mangiare è la scelta migliore per stupire entrambi!

3 idee regalo per la festa dei nonni

Tra le idee regalo migliori per fare felici i propri nonni c’è sicuramente il cioccolato, un dolce che mette sempre tutti d’accordo.

Cioccolatini in scatola

I cioccolatini in scatola sono l’idea pratica ed efficace perfetta per chi non ha molto tempo da spendere alla ricerca di un regalo. L’acquisto di questi articoli può avvenire comodamente dal divano di casa o in pausa lavoro, rivolgendosi semplicemente ad un sito che si occupa di vendita cioccolatini online . I migliori venditori di cioccolata sanno proporre i propri prodotti in scatole originali, curate e d’impatto.

Oltre a variare la forma ed il gusto dei cioccolatini, può cambiare anche il design della scatola in cui vengono confezionati. In questo modo potrete scegliere quella che fa al caso vostro, senza nemmeno dover pensare alla confezione regalo!

2 – Tavolette di cioccolata per tutti i gusti

Da sgranocchiare tra una partita di carte e l’altra o semplicemente per dedicarsi un momento goloso, le tavolette di cioccolata rientrano tra i regali più graditi da parte dei nonni. Sul mercato sono disponibili tavolette di diverse tipologie di cioccolato, spesso arricchite con frutta secca o creme per renderle più golose.

Per chi invece preferisce le forme tradizionali ma in versione maxi, in commercio sono disponibili anchemega tavolette da 800 gr.

3 – Creme spalmabili a base di cioccolata

Per allietare il palato a colazione, decorare dolci o per concedersi un peccato di gola, le creme spalmabili al cioccolato sono la tentazione anche dei meno ghiotti di dolci.

Questi prodotti sono multiuso e non deludono mai, specialmente le creme classiche, al cioccolato fondente, al gianduia e alla nocciola.

Per far sì che vengano proposte in maniera originale, sono solite essere confezionate in packaging curati, in modo che la sorpresa cominci a partire dall’esterno.

Ovviamente è sempre possibile optare per doni misti, in cuile idee sopra riportate vengono unite per realizzare regali più corposi e sorprendenti. All’assortimento si aggiungono poi liquori, sigari e snack, tutti rigorosamente a base di cioccolato.

Andare alla ricerca di cioccolata di qualità e confezionata in maniera alternativa è però essenziale per non cadere nei classici prodotti di cioccolateria.

Ecco quindi che il fornitore deve essere scelto con cura, optando per chi vanta esperienza nel settore, certamente capace di proporre articoli mai scontati e rivisti.

Anche un regalo semplice e comune come un cioccolatino, se scelto di qualità, può fare la differenza.