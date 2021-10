Sold out per l’ultima sfilata del Carnevale di Viareggio iniziata questo pomeriggio (9 ottobre), alle 18 e terminata in notturna, con i carri illuminati. Raggiunta, infatti la capienza massima e chi non aveva acquistato il biglietto ha dovuto accontentarsi di vedere il corso in tv.

Il vincitore, tra i carri di prima categoria, è Sotto sotto, opera del carrista Luca Bertozzi.

Foto 3 di 4







I fratelli Lebigre, primi nella scorsa edizione, si classificano secondi con il loro Democrisia.

Al terzo posto Wonderful World dei Fratelli Cinquini.

Quarto C’era una volta in America di Jacopo Allegrucci, quinto Amazzonia di Alessandro Avanzini, sesto Artemide di Luigi Bonetti, settimo Vita di Roberto Vannucci, ottavo Esci da questo corpo di Fabrizio Galli,e nono Si può fare di Luciano Tomei.

La seconda categoria: primo Uno nessuno e centomila di Carlo Lombardi, secondo Be the change di Priscilla Borri e Antonino Croci, terzo Applauso” dei Fratelli Breschi e quarto Europafest di Marzia Etna.

Foto 2 di 2



Per le classifiche non sono mancate comunque le contestazioni del pubblico. Verdetti che non sono stati, tutti, condivisi dal pubblico presente sui viali che in qualche caso ha anche fischiato, soprattutto per alcuni posizionamenti nella classifica della seconda categoria.

Nel pomeriggio è stato consegnato anche il premio Ondina d’Oro, che quest’anno è stato assegnato a Chiara Boni. La consegna si è svolta nella sala Viani della Gamc.

La consegna del premio Ondina d'Oro

Si chiude quindi questa edizione, cala il sipario, e la bandiera Burlamacca: appuntamento al 2022, con i corsi già fissati per sabato 12, domenica 20, giovedì 24, e domenica 27, inoltre martedì 1 e sabato 5 marzo.