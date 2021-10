Eccellenza, il Tau Calcio in carrozza mantiene la vetta solitaria

Prosegue la marcia di testa solitaria del Tau Calcio in Eccellenza. Con tre reti nella prima frazione gli amaranto regolano nettamente il Prato 2000. Il Castelnuovo di Biggeri non va oltre lo 0-0 in casa con il San Marco Avenza, mentre perdono le due formazioni impegnate in trasferta: ko per il River Pieve con la Lastrigiana, cade il Camaiore nel match con la Massese.

Le gare

Castelnuovo – San Marco Avenza 0-0

CASTELNUOVO: Papeschi, Giusti G., Telloli, Biagioni L., Biagioni R., Inglese, Casci, Marganti G., Galloni, El Hadoui, Lucchesini. A disp.: Pili, Marganti, Piacentini, Galletti, Gheri, Valiensi, Orsetti, Ghafouri R., Ghiloni. All.: Biggeri

SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, De Angeli, Sparaciari, Viti, Zuccarelli, Cucurnia, Gabrielli, Diawara, Buffa, Doretti, Montecalvo. A disp.: Lombardo, Baeza Rosales, Mazzei, Valori, Lazri, Sgado, Tersigni, Ballani, Raffo.

Lastrigiana – River Pieve 2-0

LASTRIGIANA: Fedele, Barzini, Corradi, Lenzini, Calonaci, Biondi, Terzani (29’st Francini), Leoncini (43’st Querci), Silva Reis, Alecce (44’st Calvetti), Del Pela (41’st Crini). A disp.: Giannini T., Borgioli, Pierattini, Solvi, Fallani. All.: Bartalucci

RIVER PIEVE: Manfredi, Ramacciotti (7’st Filippi), Benassi, Byaze, Leshi, Fontana, Satti, Cecchini, Petracci, Pieretti (29’st Rocchiccioli), Fanani (42’st Maggi). A disp.: Tozzini, Centoni, Faraglia, Ferri, Mitrotti, Morelli. All.: Micchi

RETI: 23’st Calonaci, 33’st Del Pela

NOTE: Ammoniti Biondi, Leoncini, Alecce, Byaze, Fontana, Cecchini, Petracci

Massese – Camaiore 2-1

MASSESE: Barsottini, Battistoni, Lucaccini F., Lucaccini R., Zambarda, Garcia, Manfredi F., Fall, Casalini, Papi, Franzese. A disp.: Leone, Cartano, Baldini, Bennati, Soumahoro, Bonini L., Bonini M., Carlini.

CAMAIORE: Vozza, Bartolomei, D’Antongiovanni, Ricci, Arnaldi, Verdi, Brizzi, Biagini, Raffi, Viola, Geraci. A disp.: Mariani, Orlandi, Dell Amico, Biasci, Crecchi, Adami, Mazzucchelli, Bonuccelli, Agostini. All.: Bracaloni

RETI: 7’pt Geraci, 25’st Franzese, 32’st Manfredi

Tau Calcio-Prato 2000 3-0

TAU CALCIO: Carcani, Borgia, Quilici, Anzilotti, Mancini, Fedi, Niccolai M., Pratesi, Mengali, Doveri, Benedetti. A disp.: Di Biagio, Lucchesi, Pardini, Filieri, Seriani, Fazzini, Falorni, Antoni, Manfredi. All.: Cristiani

PRATO 2000: Brunelli, Chiti, Testaguzza, Servillo, Mazzanti, Zinna, Casati, Safina, Mearini, Dingozi, Rozzi. A disp.: Pellegrini, Rosselli, Fratoni, Lunghi, Algerino, Michelozzi, Oriti, Parrini, Liscio.

RETI: 28’pt Mancini, 34’pt autorete, 40’pt Benedetti