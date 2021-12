Cercasi Charli, chihuahua femmina sparita da Bicchio

La famiglia di Charli è disperata. La loro chihuahua femmina di nome Charli era in giardino il pomeriggio del 29 novembre in via Fosso Guidario 107 a Bicchio. Pochi attimi e della piccola non c’è più traccia. Iniziano immediatamente le ricerche e il volantinaggio in zona ma di Charli nessuna segnalazione, nessun avvistamento.

La famiglia disperata, vista la situazione mette a disposizione una lauta ricompensa per chi la riporta a casa sana e salva. In caso di notizie e avvistamenti è possibile chiamare il 320.9356967.