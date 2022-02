Green leaf award, l’impegno M5s per fare di Lucca un esempio europeo

Far partecipare Lucca all’European Green Leaf Award. È questo l’obiettivo del Movimento 5 stelle che si sta impegnando con azioni mirate per raggiungere questo scopo.

“Sappiamo che Lucca non è certo un esempio dal punto di vista ambientale, grazie anche alle politiche non certamente esemplari seguite fino adesso – spiegano dal Movimento -. Ma proprio per questo la nostra azione nella prossima consiliatura sarà volta a portare quei cambiamenti ambientali necessari a portare la città di Lucca a livello di esempio europeo. Il Premio foglia verde europea istituito dalla commissione europea è rivolto a città e paesi di tutta Europa, con una popolazione inferiore a 100 mila abitanti. Viene bandito ogni anno e il nostro impegno sarà di cominciare a parteciparvi dal 2022, per vincere eventualmente l’edizione 2024. Da lì ogni anno parteciperemo anche per avere un indicatore tangibile di quanto saremo riusciti a migliorare l’ambiente, la qualità di vita e il lavoro”.

“Perché l’European Green Leaf Award cerca di premiare migliori risultati ambientali, con un accento particolare sugli sforzi che generano crescita verde e nuovi posti di lavoro, che migliorano la partecipazione dei cittadini e rendono la città di esempio per la sostenibilità – va avanti il Movimento -. Sarà una sfida difficile che dovrà vedere Lucca migliorare di anno in anno la sua qualità di vita fino ad arrivare all’obbiettivo finale di essere premiata come città europea per l’ambiente e qualità di vita. Per fare questo occorre che i cittadini partecipino e sostengano le politiche per l’ambiente, la partecipazione, il lavoro e la salute. Per questo nei prossimi mesi inizieremo una serie di incontri aperti alla partecipazione dei cittadini per avere suggerimenti, perché ognuno diventi protagonista del cambiamento. Per noi e per i nostri figli e nipoti”.

Nel frattempo stamani (17 febbraio) il consigliere pentastellato Massimiliano Bindocci ha chiesto la convocazione della commissione controllo e garanzia sulla situazione dell’hotel Universo.