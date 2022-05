Un pari e un successo per la Boxe Giuliano ad Arenzano

Organizzata dalla Rossetto Boxe domenica (29 maggio) si è svolta una prestigiosa riunione di pugilato con 14 incontri dilettanti e due incontri professionisti.

La Boxe Giuliano di Borgo a Mozzano ha schierato il locale pugile Lorenzo Garibaldi e il borghigiano pistoiese Miguel Bachi.

Garibaldi nella categoria 67 chili affronta il pari peso Simone Ferrari della Rossetto Boxe. Match che inizia ad accendersi da subito con Garibaldi che non spreca colpi ma che prende bene le misure a Ferrari. Seconda ripresa in pieno dominio per Garibaldi molto più esperto e freddo, terza e ultima ripresa dominata ancora dal pugile lucchese fino a far sputare il paradenti all’avversario. Sorpresa negativa sul verdetto che decreta un pari.

Bachi toglie subito ogni dubbio ai giudici partendo con un ritmo altissimo ed andando a incrociare perfettamente il suo avversario Yohan Acosta, pugile della Rossetto Boxe ma di origini domenicane, che cade al tappeto e parte il conteggio. Reagendo di orgoglio riesce a stento a finire la ripresa. Iniziò seconda ripresa con il pugile ligure che lega e tenta in ogni modo di non far lavorare Bachi, che porta serie e combinazioni tra un richiamo e altro dell’arbitro fino a un richiamo ufficiale.

Terza e ultima ripresa con Bachi che infligge ancora combinazioni precise che lo portano al termine del match e gli garantisconmo la vittoria.

Soddisfazione per i tecnici all’angolo Giuliano e Bosio per le prestazioni dei loro atleti in previsione dei prossimi campionati italiani under 22 che si svolgeranno a Chianciano Terme dal 22 al 28 giugno prossimo.