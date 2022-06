Mario Pardini, chiusura di campagna elettorale in piazza San Frediano

È in programma venerdì (10 giugno) dalle 21, in piazza di San Frediano, l’evento di chiusura della campagna elettorale dell’imprenditore Mario Pardini, candidato sindaco di Lucca per la lista civica Lucca 2032 e appoggiato dalla coalizione di centrodestra (Centrodestra per Lucca, Forza Italia-Udc, Lega, Fratelli D’Italia, Lucca 2032).

Venerdì sarà una grande festa aperta a tutti i cittadini. Un evento con musica, giochi, intrattenimento per adulti, bambini e ragazzi, cucito addosso come un abito alla personalità del candidato “e, quindi, non il solito concerto e discorso dal palco tipico di tutte le chiusure di campagna – dicono gli organizzatori – ma qualcosa di diverso e originale per trasmettere il messaggio di cambiamento portato avanti da Pardini con grande forza e determinazione”.