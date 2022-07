Esce dal carcere ma è socialmente pericoloso: accompagnato al Cpr

La questura di Lucca nella giornata di ieri (19 luglio) ha eseguito un provvedimento di espulsione mediante l’accompagnamento al centro di permanenza temporanea di Brindisi di un 24enne di origine marocchina che era stato scarcerato dal carcere di Lucca poiché responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Già destinatario di pregressi decreti di espulsione, era già conosciuto alle forze dell’ordine per spaccio di sostanze stupefacenti, per lesioni personali, per furto aggravato, per false dichiarazioni sull’identità personale e reati in materia di immigrazione.

Alla luce della sua pericolosità sociale il prefetto di Lucca ha emesso un nuovo decreto di espulsione a cui è seguito l’ordine di trattenimento del questore al Cpr di Brindisi, dove è stato accompagnato da personale della questura e dove permarrà il tempo strettamente necessario a rimuovere gli impedimenti legati all’assenza di un documento valido per l’espatrio ed all’accompagnamento coatto alla frontiera con destinazione Marocco.