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Tornano gli appuntamenti per gli amanti del fumetto con i ‘Giovedì Gulp!’
Le tradizionali riunioni settimanali dell’associazione si trasformano in momenti aperti al pubblico. Primo evento su Goldrake
Dopo una breve pausa estiva, l’associazione Lucca Gulp riprende la sua iniziativa dedicata agli appassionati di fumetto, narrativa disegnata e cultura pop: Giovedì Gulp!, una serie di incontri pubblici che si terranno al centro civico di San Vito a Lucca.
Nata nel 2024, Lucca Gulp raccoglie l’esperienza e l’entusiasmo di numerosi autori, appassionati e operatori del settore che negli anni hanno animato importanti realtà associative del territorio, tra cui Flash Gordon e Lucca Fumetto. L’associazione promuove attività culturali, laboratori, mostre e momenti di divulgazione con l’obiettivo di valorizzare il fumetto come forma d’arte, strumento di narrazione e patrimonio culturale.
A partire dal 17 settembre, le tradizionali riunioni settimanali dell’associazione si trasformano in appuntamenti aperti al pubblico con Giovedì Gulp!, un ciclo di incontri pensato per approfondire autori, opere, personaggi e fenomeni culturali che hanno segnato la storia del fumetto e dell’immaginario contemporaneo.
L’iniziativa, partita la scorsa primavera, rappresenta anche un piccolo esperimento culturale: creare uno spazio stabile di confronto e discussione che, con lo spirito di un circolo letterario, metta al centro il fumetto e la sua capacità di raccontare il mondo attraverso immagini e storie. Gli incontri dedicati a Ken Parker e Zerocalcare hanno riscosso grande successo. Ora si riparte con due appuntamenti speciali che si svolgeranno alle 21,15 al Centro Civico di San Vito (Traversa I di via Giorgini Giovan Battista, 15 – Lucca), secondo il seguente calendario.
Giovedì 17 settembre: Generazione Goldrake – Il fenomeno che cambiò l’Italia, con Massimiliano Poggi.
In attesa che il maestro Go Nagai atterri in Italia, ospite di Lucca Comics & Games 2026, riscopriremo insieme i motivi per cui questo geniale autore del Sol Levante è diventato così popolare anche nel nostro paese. Una serata dedicata al robot che ha segnato l’immaginario di milioni di italiani, contribuendo alla diffusione della cultura giapponese e trasformando per sempre il rapporto tra televisione, animazione e cultura pop.
Giovedì 24 settembre: Hugo Pratt – L’arte del racconto tra storia e leggenda, con Riccardo Moni.
Un approfondimento dedicato a uno dei più importanti autori del Novecento, creatore di Corto Maltese e protagonista di una rivoluzione narrativa che ha avvicinato il fumetto alla letteratura e al racconto d’avventura.
L’iniziativa è aperta a tutti: lettori abituali, curiosi, autori e semplici appassionati. L’obiettivo è condividere conoscenze, esperienze e passioni, contribuendo a costruire nel corso dell’anno uno spazio di incontro e di confronto attorno al mondo del fumetto e della cultura pop.
Per informazioni: info@luccagulp.it