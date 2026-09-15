Liano Picchi, lettera aperta all’onorevole Simiani su Salanetti: “L’impianto non è un buon affare per i contribuenti”

Lettera aperta, a tema Salanetti, per Liano Picchi, portavoce dei comitati ambientali della Piana di Lucca. L’invio è destinato all’onorevole del Pd, Simiani.

“Onorevole Simiani – scrive Picchi – cos’è che l’ha spinta a scrivere per convincerci che prendere 10mila tonnellate di pannoloni intrisi di liquidi organici è un’opportunità da non perdere per la nostra comunità? Se la sentirebbe di dire la stessa cosa se l’impianto fosse a ridosso del suo paese e magari a meno di cento metri da casa sua? Lei dice di conoscere bene la realtà di Grosseto, dove risiede, ma la Piana di Lucca, onorevole, è ben diversa dalla sua Maremma”.

“È diversa per conformazione orografica, per densità abitativa, e soprattutto per la presenza di numerose realtà industriali che inevitabilmente comportano anche problematiche ambientali del tutto diverse dal territorio in cui vive – spiega Picchi – La nostra zona infatti è quella col maggior numero di sforamenti per le polveri sottili di tutta la Regione, e come presidente della commissione ambiente alla Camera è veramente grave che lo ignori. Ancor più grave è il fatto che a dispetto dei provvedimenti che la Comunità Europea ci chiede per migliorarla, lei invece ci consigli di aggravarla incrementando l’uso di combustibili fossili per processi termici finalizzati alla lavorazione dei pannoloni provenienti da mezza regione. Ho inutilmente cercato nel suo curriculum competenze che dessero credito e fondamento alle sue affermazioni, ma non le ho trovate. Il suo diploma di direttore di comunità, l’assenza di precedenti esperienze nel settore ambiente e rifiuti, ci lascia un poco interdetti per l’incarico che il suo partito (Pd), l’ha chiamato a ricoprire”.