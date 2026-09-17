Al San Luca torna l’iniziativa Slow Life Slow Games contro l’azzardopatia. In provincia di Lucca bruciati oltre 350milioni di euro in un anno

Il progetto di educazione al gioco sano e alla prevenzione della patologia del gioco d’azzardo, torna all’ospedale di Lucca oggi (17 settembre) e domani (18 settembre). Slow Life Slow Games è un’iniziativa realizzata dall’azienda Usl Toscana nord ovest insieme a Lucca Crea, con il contributo economico della Regione Toscana.

“Portiamo Slow Life Slow Games negli ospedali perché è importante avvicinare le persone alla prevenzione nella loro vita quotidiana, creando occasione di dialogo e incontro – spiega l’ideatore del progetto dottor Maurizio Varese, che è anche responsabile dell’Area Dipendenze dell’Azienda Usl Toscana nord ovest -. Attravers il gioco sano, possiamo parlare di gioco d’azzardo e aiutare le persone a riconoscerne i rischi, ad avere una maggiore cosapevolezza e a conoscere i servizi di supporto”.

L’iniziativa prevede l’allestimento di uno spazio dedicato al gioco sano e alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico, pensato per incontrare la comunità civile, i lavoratori, coloro che non conoscono il fenomeno, coloro che giocano e soprattutto i loro familiari.

Nelle due giornate i cittadini potranno avvicinarsi al progetto attraverso giochi da tavolo, quiz e attività interattive, strumenti semplici e coinvolgenti per parlare di gioco in modo positivo, accessibile e condiviso. Accanto a questi sarà presente una falsa slot machine, ideata come dispositivo di sensibilizzazione: non un gico d’azzardo, ma uno strumento simbolico per riflettere sui meccanismi che possono rendere il gioco rischioso, suelle false percezioni di controllo e sull’importanza di fermarsi, informarsi e chiedere supporto quando è necessario.

Alla presentazione che si è tenuta stamani nell’atrio centrale dell’ospedale San Luca di Lucca, erano presenti: Il sindaco Mario Pardini, il direttore generale di Lucca Crea Emanuele Vietina, il presidente Nicola Lucchesi e la responsabile del Sert della Piana di Lucca, dottoressa Elisa Cerrai.

“L’iniziativa di oggi conferma quanto Luca Crea e Lucca Comics & Games, siano un punto di riferimento chiaro per creare cultura ed creare educazione – dice il sindaco di Lucca, Mario Pardini -. Lo fa attraverso gli strumenti significativi del gioco e questo è una collaborazione nata, 5-6 anni fa, durante il periodo pandemico portata avanti con grande coraggio“.

“Una società che gioca è una società migliore – dichiara il direttore generale di Lucca Crea Emanuele Vietina -. Lucca, è una delle grandi capitali mondiali del gioco e negli ultimi 15 anni ha sviluppato delle traiettorie educative fondamentali, proprio utilizzando il gioco come gateway di conoscenza. E dopo la pandemia, grazie all’inclinazione di Maurizio Varese, un pioniere, un luminare delle campagne contro il gioco d’azzardo patologico, abbiamo deciso di fare la più importante campagna mai fatta nel mondo occidentale, di distribuzione del gioco da tavolo d’autore. E perché? Perché con il gioco sano da oltre trent’anni, combattiamo e lo proponiamo come antiteto algioco d’azzardo patologico. Slow Lifes Slow Games è uno dei programmi all’avanguardia che dalle scuole, fino a luoghi di lavoro, fino alle strutture sanitarie, incontra le persone in un grande progetto di consapevolezza informata. E l’appuntamento anche per questi 60 anni è trovarsi insieme, costruire relazioni e imparare le regole del vivere democratico sotto il contratto gratuito del divertimento”.