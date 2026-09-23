All’Ostello nasce la scuola di cucina dedicata alle pazienti che affrontano terapie oncologiche, “Cucinare con cura”

L’iniziativa è stata promossa da La Città delle Donne odv e dall’Usl Toscana Nord Ovest e ha lo scopo di creare un corretto stile di vita nutrizionale e anche una buona convivialità per combattere l’isolamento

La diagnosi di un tumore al seno irrompe solitamente nella vita di un paziente in modo traumatico, spesso accompagnata dalla sensazione di una vera frattura tra mente e corpo. In molti casi ci si trova impreparati di fronte a questi eventi e ai disagi fisici ed emotivi che le terapie comportano.

In un mondo in cui le cure stanno procedendo in maniera spedita e ogni giorno salvano sempre più vite, per poter mantenere una salute fisica e una buona qualità della vita, occorre fare molta attenzione alla nutrizione.

La nutrizione e le attività sociali sono un vero toccasana per la cura del paziente, proprio per questo, prendendo spunto da un’iniziativa del 2018 all’ospedale di Barga, nasce il progetto “Cucinare con cura – Scuola di cucina durante la terapia onclogica”. Dedicato a tutte le pazienti che stanno affrontando le cure per il tumore al seno e promosso da Uod Chirurgia oncologica e ricostruttiva della mammella, Uoc Piscologia di continuitò ospedale del territorio, Gruppo multidisciplinare oncologico mammella, Ambulatorio medicina integrata e U.f. cure primarie, dell’Usl Toscana Nord Ovest e da La Città delle Donne odv.

“Questo è l’ennesimo esempio di quanto siamo in grado di prenderci cura delle nostre pazienti – spiega il dottor Aroldo Marconi responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Oncologica e Ricostruttiva della Mammella per l’ambito territoriale di Lucca –. Non solo una terapia medica quindi, non solo una terapia chirurgica o una terapia di tipo psicologico, ma anche banalmente cose che possono far vivere la serenità quotidiana delle donne che naturalmente in un percorso di carcinoma mammario, sono particolarmente impegnate”.

La dottoressa Simona Giovannelli responsabile del Cord dedicato all’accoglienza e alla presa in cura del paziente, sottolinea l’importanza di un progetto simile: “Ovviamente questo è un’iniziativa importante perché va ad attenzionare quello che è uno stile di di vita, l’alimentazione e un aspetto fondamentale per il percorso di follow-up del tumore della mammella”.

In una squadra multidisciplinare molta importanza ha l’aspetto psicologico, curato dalla dottoressa Lucia Da Valle: “Oggi (23 settembre) vi presento, insieme ai miei colleghi, il progetto ‘Cucinare con Cura’, che mette proprio al centro la dimensione della donna, del prendersi cura, anche degli aspetti correlati al percorso terapeutico. Ha come obiettivi principali, un corretto stile di vita nutrizionale e anche la convivialità. Lo stare insieme è come un momento importante per vincere l’isolamento, che sappiamo essere una delle dimensioni che vanno contrastate, durante il percorso di terapia di una donna che affronta il tumore alla mannella”.

Sostegno e rete del territorio

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo e al supporto fondamentale di alcuni partner. All’incontro di oggi (23 settembre) sono intervenute in particolare Franca Cecchini per lo Spi Cgil e Maria Fortini per la Sezione Soci Lucca Coop Fi. Un sentito ringraziamento è stato espresso anche nei confronti di Francesca Fazzi (Maria Pacini Fazzi Editore), Wanda Baldassarri di Amoena e Cemon per il loro prezioso contributo. Uno speciale ringraziamento è andato anche agli organizzatori dell’accoglienza e degli spazi, rappresentati da Elisa e Elena per Luccahostel – Ristogest e InPasti.

Dai principi scientifici ai fornelli: la struttura del corso

Il progetto Cucinare con cura si sviluppa in 4 incontri di gruppo che si svolgeranno tutti all’Ostello San Frediano nelle cucine gestite da InPasti. Il 1° ottobre si parlerà della colazione, l’8 ottobre del pranzo, il 15 ottobre della cena e il 22 ottobre degli spuntini spezza fame e di ricette di dolci. Questo fornirà alle pazienti che lo frequentano un quadro completo di come affrontare il problema nutrizionale durante una terapia oncologica.