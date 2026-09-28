Lucca Film Festival, Giancarlo Giannini ospite della quarta giornata

Quarta giornata, domani (martedì 29 settembre) della ventiduesima edizione del Lucca Film Festival, che si tiene fino al 4 ottobre a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – con la direzione artistica di Nicola Borrelli e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il programma della giornata prevede come ospite della serata l’attore Giancarlo Giannini, per presentare il suo ultimo film, il cubano Baracoa. La giornata si apre alle 10 all’Auditorium Fondazione Bdm con la proiezione de Il settimo Presidente, documentario diretto a quattro mani da Daniele Ceccarini e Mario Molinari dedicato alla vita e all’eredità politica di Sandro Pertini, impreziosito dalle musiche di Nicola Piovani e dai disegni di Gianluigi Toccafondo.

Alle 15 al Cinema Centrale, per il Concorso Internazionale Lungometraggi, curato da Stefano Giorgi e Mattia Fiorino, proiezione del russo Another World di Nikolai Kovalenko, ritratto intimo della crescita di un ragazzo in una famiglia che fino a poco tempo prima sembrava felice. Sempre alle 15 al Complesso di San Micheletto, per rassegna dedicata a San Francesco, organizzata e coordinata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in occasione dell’ottavo centenario della sua scomparsa, proiezione di Francesco d’Assisi di Michael Curtiz (USA, 1961), la vicenda umana e spirituale del Santo di Assisi, dalla sua agiata giovinezza mercantile fino alla profonda crisi esistenziale maturata dopo l’esperienza della guerra e della prigionia. Gli appuntamenti continuano alle 15 all’Auditorium Fondazione Bdm la proiezione di Unveiling Black Presence in Renaissance Art, diretto dal regista italo-americano Fred Kudjo Kuwornu.

Torna il concorso lungometraggi al Cinema Centrale alle 17 con Panda, ritratto poetico e surreale di vite invisibili, in una Nanchino invernale, lungo una riva del fiume segnata dal degrado, coprodotto da Singapore, Hong Kong e Cina e diretto da Xinyang Zhang. Sempre alle 17 all’Auditorium Fondazione Bdm la proiezione del film Radio Diffusione Rurale, di Francesco Bacci e Francesco Eppesteingher. E sempre alle 17 al Complesso di San Micheletto, nell’ambito di Over The Real, il concorso internazionale dedicato alla videoarte, dall’Algeria Connected Minds, a cura di Mourad Hamla e Retro Trans/Meta a cura di Wilfried Agricola De Cologne. Alle 18 all’Auditorium Fondazione Bdm la proiezione di Whitin, di Federico Romano.

La sera del festival si apre alle 21 con l’attore Giancarlo Giannini sul palco a presentare il suo ultimo film, il cubano Baracoa, opera prima di Luis Ernesto Doñas che sarà presente alla proiezione con il produttore Francesco Papa. Presentato al Festival Internacional de Cine de La Habana, dove ha vinto il premio collaterale della diversità Súmate e Fuori Concorso al Taormina Film Festival, Baracoa è interpretato anche da Carlos Luis González e Yadier Fernández e uscirà distribuito dalla White Lion Media di Federica Folli e Pete Maggi.

Il film racconta il viaggio attraverso la Cuba di oggi di due personaggi agli antipodi: l’omofobo Pepe e la drag queen Estrellita. Compiere l’ultima volontà del padre italiano di Pepe di spargere le sue ceneri nella vecchia tenuta di famiglia, diventa un’imprevedibile avventura che avvicina mondi lontani, esteriori e interiori. Sempre alle 21 al Complesso di San Micheletto la rassegna Critofilm Ragghianti, dedicata a una delle esperienze più originali del cinema documentaristico italiano del dopoguerra, realizzata dalla Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti con l’Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa e l’Associazione Archivio Storico Olivetti di Ivrea. Saranno proiettati, introdotti dal direttore della Fondazione Ragghianti Paolo Bolpagni, diciannove dei film realizzati da Carlo Ludovico Ragghianti – critico, teorico e storico dell’arte tra i più importanti del Novecento – a partire dalla fine degli anni Quaranta, per la quasi totalità prodotti dalla SeleArte Cinematografica della Olivetti. Titoli che spaziano da La deposizione di Raffaello (1948) a Lucca città comunale (1955), da Pompei città della pittura (1959) a Canal Grande (1963). Alle 21 al MuSA di Pietrasanta, Lenire i dolori e human machine, performance intermediali a cura dell’Accademia di Belle Arti di Carrara e del Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia.

Negli anni, il Lucca Film Festival ha ospitato grandi nomi del cinema internazionale, ha omaggiato i grandi nomi del cinema internazionale da Oliver Stone a David Lynch, da Ethan Hawke e Susan Sarandon a Isabelle Huppert, da Rutger Hauer a George Romero, da Paolo Sorrentino a Willem Dafoe, da Chiara Mastroianni e Paul Schrader a Matthew Modine e Ruben Östlund ma anche Aleksandr Sokurov e Gaspar Noè, diventando un punto di riferimento culturale in Italia. L’evento è realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Banca Generali Private Wealth Management (Paolo Tacchi) e Banca Pictet sono i main sponsor della manifestazione. Con la partecipazione del Ministero della cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Lucca e Vivi Lucca Eventi e con la compartecipazione di Lands of Giacomo Puccini e Camera di Commercio Toscana Nord – Ovest.