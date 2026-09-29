Dopo un anno di lavori diventa visitabile a lucchesi e turisti la torre campanaria di San Michele in Foro

Proprio in occasione della festa di San Michele, è stata restituita alla città la torre campanaria della chiesa di San Michele in Foro. Una riqualificazione durata un anno e che permetterà di fruire dell’opera, sia ai lucchesi che ai turisti.

Stamani (29 settembre) quindi, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco Mario Pardini, del vescovo di Lucca, Paolo Giulietti, dell’architetto che ha curato il recupero, Leonardo Casini, della rappresentante dell’ufficio tutela beni storico artistici della Soprintendenza di Lucca, Ilaria Boncompagni e della rappresentante del Consiglio di amministrazione d Fondazione cassa di risparmio di Lucca, Beatrice Miranti.

“Questo non è un campanile qualsiasi, perché appartiene alla chiesa di San Michele in Foro – spiega il Vescovo di Lucca, Paolo Giulietti -, cioè al centro della città. Questa è una presenza simbolica importante che fa parte di un progetto più ampio di restituzione di tutto il compresso di San Michele, alla città, alla Chiesa e anche ai turisti. Quindi è un’occasione molto importante, il primo tassello di un’opera significativa”.

“San Michele è per noi Lucchesi il centro della città, il foro romano, lo è stato per secoli e per secoli ci ha rappresentato – dichiara il sindaco di Lucca, Mario Pardini -. Ha rappresentato l’unità della città, San Michele ha vegliato e continuerà a vegliare sui Lucchesi. Il restauro di San Michele quindi è una cosa importantissima per la città, il mio ringraziamento va a chi l’ha sostenuto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, a chi l’ha realizzato e ovviamente alla curia, per la volontà di tutela di questo luogo”.

A curare i progetti di riqualificazione, l’architetto Leonardo Casini dello studio CasiniCidarchitetti: “Il restauro fa parte del progetto più ampio del San Michele rinnovato, ed è una sezione di questo progetto che ha un orizzonte estremamente più vasto. Limitatamente alla parte architettonica di restauro, la committenza ci ha chiesto di restaurare e di renderlo visitabile per il pubblico, restituendolo alla comunità lucchese. Quindi questo progetto si è mosso sul tema del restauro e sul tema dell’utenza di entrare, di vedere, di visitare e c’è tutto un assorbimento normativo burocratico. Il restauro si muove sostanzialmente su tre linee principali: Il restauro del monumento, la riproposizione del corpo scale interno e il restauro delle campanile. Una delle cose più interessanti di questo lavoro è la pulizia del panamento interno del campanile, ed è ritornato alla luce ed ora si può apprezzare in tutta la sua computezza”.

Soddisfazione anche da parte della Soprintendenza: “Una scuola di lavoro formidabile che in un anno è riuscita a restituire alla comunità questo bene preziosissimo e che adesso è di nuovo visitabile – precisa la dottoressa Ilaria Boncompagni -. E’ stata ripristinata la scala interna, per cui si potrà accedere fino in cima alla torre e soprattutto fruire della cella campanaria che mostra di nuovo la sua bellezza con le sue sette campane che sono state restaurate e adesso suonano di nuovo. E’ una grande soddisfazione per tutti noi che ci abbiamo lavorato. Un ringraziamento ai finanziatori, al finanziamento ministeriale e al finanziamento di Fondazione cassa di Risparmio di Lucca”.

Il finanziamento totale per il restauro della torre campanaria di San Michele in Foro è di stato di oltre 2 milioni di euro, di cui 1,7 milioni di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e una di 380mila euro del Ministero della Cultura, per il restauro specifico della antiche campane.

“È con profonda emozione e anche con gioia che oggi (29 settembre), il giorno della festa di San Michele, vediamo la conclusione di questo progetto di riqualificazione funzionale e di restauro della torre campanaria della chiesa di San Michele – dice Beatrice Milianti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca -. Un progetto che la Fondazione ha fortemente sostenuto, curandone sia l’aspetto finanziario che i lavori. La torre ha un grosso significato, religioso per i cittadini di Lucca, ma anche civile e politico, perché era il centro della città, e per secoli è stato il fulcro della vita cittadina. Quindi ha un grosso valore simbolico, ed è un intervento reso necessario per mettere in sicurezza la torre campanaria, ma che ha il contento di rendere ancora più fruibile l’opera”.

Il restauro

L’intervento, durato complessivamente un anno, si è articolato in tre direzioni principali: il restauro delle superfici, la riqualificazione degli interni e il recupero delle campane. In particolare, l’eliminazione delle patine ha permesso di riportare alla luce la reale consistenza materica dei prospetti — con particolare riguardo per quelli meno conosciuti dell’interno — consentendo di apprezzarne appieno l’importanza. Contestualmente, si è resa necessaria la sostituzione delle scale e degli orizzontamenti, ormai pericolanti e compromessi nella stabilità. Il nuovo corpo scale è stato concepito per rimanere in subordine e armonizzarsi con la struttura, richiamando le forme e i materiali tipici dell’edilizia premoderna. Infine, l’intervento sulle campane ha previsto il restauro degli importanti antichi bronzi e la loro ricongiunzione ai mozzi originali conservati alla base della torre, dai quali erano stati separati nella seconda metà del Novecento.

Se gli interventi strutturali sono sostenuti dalla Fondazione Crl con 1,7 milioni, importante è il contributo del Ministero della Cultura che stanziando la cifra di 380 mila euro ha consentito il restauro delle antiche campane.

La storia

San Michele è più che una chiesa. È lo storico fulcro politico e sociale della città, e non solo perché sorge sull’antico Foro, ma soprattutto perché a questo ruolo è stata chiamata dalla comunità secolo dopo secolo. Se le origini della basilica risalgono all’XI secolo, la presenza del campanile è attestata per la prima volta in un documento del 1170, quando doveva presentare un aspetto del tutto simile all’attuale, caratterizzato da un serie di monofore che ascendendo diventano bifore e quindi trifore. Sappiamo poi che una delle attuali campane venne fusa nel 1215, cui ne seguono altre tre nel 1258 e un’altra ancora nel 1273, mentre, vera curiosità, nel XIV secolo, durante il periodo dell’occupazione pisana, il campanile fu abbassato di un ordine.