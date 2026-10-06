Let’s Play Ball fa ancora discutere, Puddu: “Una città non si governa con eventi promozionali”

La città sta sicuramente subendo un grande rivoluzione, sia dal punto di vista turistico che della residenzialità. Ieri (6 ottobre) in occasione dell’arrivo a Lucca del reality game di Amazon Prime Video, Let’s play ball, molti lucchesi si sono interrogati sulla direzione in cui stanno andando gli eventi in centro storico.

Tra chi bolla quest’ultima inziativa come una sciocchezza e chi pensa che la città abbia anche bisogno di non prendersi troppo sul serio, risulta significativo l’intervento nella propria pagina Facebook di Carlo Puddu. Carlo è stato in passato guida turistica a Lucca per molti anni e nelle sue parole, come già capitato recentemente, ci sono molti spunti di riflessione.

“Ci sarebbe da ridere, se non fosse che a Lucca non c’è più molto da ridere – sccrive in un post -. La città esce da un’estate di forte affluenza turistica, con il Summer Festival che per settimane ha occupato piazza Napoleone e gli spalti. La macchina dei Comics è già partita e nelle prossime settimane porterà un’altra pressione straordinaria di presenze, traffico e servizi. In questo contesto, a ottobre, l’amministrazione ha pensato bene di ospitare Let’s Play Ball: il reality show in cui i concorrenti spingono grandi palle gialle e rosse per strade e piazze, con traffico chiuso o deviato e tutto ciò che un format del genere comporta. Al bar e sui social l’ironia è già partita, e sarebbe facile accodarsi. Ma forse è arrivato il momento di smettere di ridere e cominciare a parlare di politica. Perché il problema non sono le palle rosse e gialle. È la distanza sempre più evidente tra ciò che sta accadendo a Lucca e ciò di cui sembra occuparsi chi la governa”.

“Il criterio dovrebbe essere uno: la qualità della vita di chi a Lucca vive o la frequenta – precisa Puddu -. Di chi cerca una casa e fa sempre più fatica a permettersela, di chi lavora, studia, cresce figli, tiene aperto un negozio o vive un quartiere. Ma anche di chi arriva a Lucca per conoscerla e dovrebbe trovare una città viva, curata e accogliente, non un luogo organizzato soltanto intorno al consumo turistico. Trovare una casa in affitto è diventato quasi impossibile. Nel centro storico si chiedono ormai oltre 14 euro al metro quadro: per sessanta metri quadri significa almeno 840 euro al mese, spese escluse. Nel frattempo nel Comune risultano attivi più di duemila alloggi in affitto breve, mentre gli annunci per chi cerca una casa dentro le mura si contano a poche decine. Non è un mercato che si è irrigidito: è una città che sta cambiando destinazione. E mentre questo accade, noi discutiamo di eventi capaci di produrre, per qualche ora, fotografie sui social. Immagine, visibilità, promozione: saranno probabilmente queste le motivazioni che arriveranno da Palazzo Orsetti. Le stesse sentite per l’infiorata di segatura e per tanti altri format importati da fuori. Ma una città non si governa mettendo in fila eventi promozionali.

“Lucca non è un villaggio turistico – prosegue -, non è un centro commerciale e non è il fondale permanente di un evento. È una città, con una storia e una comunità, che deve riuscire a tenere insieme chi ci vive, chi ci lavora e chi la visita. Questo significa avere una politica capace di costruire possibilità, tutelare le attività e i negozi di quartiere, dare spazio alle associazioni e alle realtà cittadine, mantenere vivi i quartieri e utilizzare il patrimonio pubblico nell’interesse della comunità. Soprattutto significa saper porre condizioni. Governare significa decidere come una cosa può essere fatta, dove, quando e con quali conseguenze. Altrimenti le cose accadono e basta. E a Lucca stanno accadendo molte cose senza una visione chiara: si trasformano immobili, crescono le strutture ricettive, cambiano gli usi degli spazi, si interviene sul patrimonio pubblico. Qualcuno ha fatto una valutazione aggiornata dell’effetto complessivo di tutto questo sulla città? Intanto Lucca perde pezzi: residenti, attività, spazi pubblici, luoghi di aggregazione. E soprattutto rischia di perdere la capacità di decidere quale città vuole essere. Invertire la rotta non richiede grandi proclami. Servirebbero scelte precise. Valutare l’impatto dei grandi eventi prima di autorizzarli, perché gli eventi non sono il problema: il disagio nasce quando nessuno li governa. Conoscere il patrimonio degli spazi pubblici, per sapere cosa la città possiede, cosa è inutilizzato e cosa potrebbe essere restituito ad associazioni e quartieri. Affrontare seriamente il problema degli affitti brevi nel centro storico. Gli strumenti per farlo esistono già. La legge regionale toscana sul turismo consente ai capoluoghi di provincia di introdurre limiti agli affitti brevi, la Corte costituzionale ne ha confermato l’impianto e altre città li stanno già applicando. Lucca dovrebbe discuterne. È questo che manca: non un’idea per un evento, ma un’idea di città”.