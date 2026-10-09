Obiettivi climatici, dipendenza energetica e competitività a Pianeta Terra Festival: “I giovani dovranno iniziare a capire come produrre l’energia da soli”

Oggi (9 ottobre), alle 12, si è tenuto all’orto botanico della città un nuovo incontro della sezione Focus del Pianeta Terra festival, con oggetto i benefici e la sicurezza delle energie condivise all’interno degli attuali scenari geopolitici, moderato dalla responsabile unit development di Green utility Alessia Incagnoli e che ha visto la partecipazione del managing director di Lazard Paolo Dell’Orletta, il Ceo di Green utility Silvio Gentile e il vice presidente di Tim Brasil Mario Girasole.

Il convegno ha avuto l’obiettivo di affrontare il tema da diversi punti di vista, mettendo a confronto esperienze, competenze e sensibilità differenti, accomunate da una stessa convinzione: la transizione energetica può essere davvero efficace solo quando riesce a comunicare innovazione, sostenibilità e consenso sociale.

Esperienze maturate sul campo, visioni istituzionali, competenze tecnico-industriali hanno aiutato a comprendere non solo dove stiamo andando, ma soprattutto come possiamo costruire una transizione energetica capace di generare benefici concreti per imprese, cittadini e comunità locali.

L’energia è oggi nell’agenda di quasi tutti i consigli di amministrazione, in seguito allo shock del 2022 che ha rafforzato l’idea di come essa non sia solo una comodità, ma anche un mezzo di sovranità. Per anni le rinnovabili sono state raccontate soprattutto come una politica climatica, tramite una narrazione corretta, ma molto limitata. Basti pensare che l’Italia importa gran parte del gas che consuma e, prima del 2022, lo faceva di fatto da un unico fornitore. Quando quella dipendenza si è trasformata in vulnerabilità, tutti noi abbiamo pagato un costo sociale: inflazione, aumento del costo del debito e perdita di competitività industriale.

“Dobbiamo da un lato perseguire gli obiettivi climatici, ridurre la dipendenza energetica e rafforzare la competitività del sistema economico – racconta Incagnoli, introducendo l’incontro, – ma dall’altro abbiamo l’esigenza di garantire che la transizione energetica si realizzi come una responsabilità condivisa e non come un processo imposto dall’alto. Per queste ragioni ritengo che la partecipazione delle comunità locali, la distribuzione dei benefici economici, l’accettabilità sociale dei progetti e la creazione di valore per i territori siano strumenti sempre più centrali per le strategie di sviluppo del settore”.

Dell’Orletta aggiunge: “Ci sono due punti di onestà intellettuale che secondo me dobbiamo mantenere. La prima è che le rinnovabili diminuiscono la dipendenza, ma non la eliminano, perché passiamo da una dipendenza verso una molecola a una dipendenza legata alle forniture necessarie per realizzare gli investimenti in rinnovabili: batterie, litio e quant’altro. La seconda è che il concetto di sicurezza energetica non coincide con la sola produzione di rinnovabili: un sistema sicuro ha bisogno di reti, di sistemi di capacità, di sistemi di flessibilità. Quindi la transizione e la sicurezza energetica non possono essere identificate solo con le rinnovabili, ma con un sistema decarbonizzato o carbon neutral in cui le rinnovabili hanno un ruolo centrale”.

“Parliamo di una nuova frontiera, che io come imprenditore ho iniziato a sviluppare quasi vent’anni fa: la figura del prosumer, la sintesi fra le parole ‘produttore’ e ‘consumatore’ di energia – spiega Gentile. – La forma di intelligenza energetica più interessante è il fatto che i giovani di oggi dovranno iniziare a capire come produrre l’energia da soli. Non sarà più solo il modello della generazione centralizzata, che è un modello di fine Ottocento: l’energia veniva prodotta da grandi centrali, a centinaia di chilometri di distanza dalle case e dalle fabbriche; veniva poi trasformata e trasportata con linee di alta, media e bassa tensione fino alle utenze”.

“Abbiamo già le tecnologie disponibili, ma dobbiamo continuare a investire in questa direzione, attraverso un mix tecnologico fatto di coperture fotovoltaiche degli edifici, soluzioni avanzate di efficienza energetica e sistemi di batterie che dialogano fra loro: quando l’energia non serve a chi la sta producendo nel proprio edificio, la scambia con un altro che in quel momento ne ha bisogno. Pensiamo quasi a una rete condominiale: è il concetto alla base della comunità energetica” aggiunge poi.

Intervenendo in chiusura, Girasole afferma: “Il mondo sta cambiando, soprattutto in un ambiente come quello europeo, caratterizzato da fragilità. Già esattamente dieci anni fa, nel 2016, cominciano ad apparire nuove parole: la necessità di autonomia strategica, di resilienza, e un pragmatismo fondato sui principi”

“Gli scenari peggiori si sono già verificati: la pandemia ha messo a dura prova le catene di approvvigionamento, Trump ha cominciato a usare i dazi come manganelli, è arrivata la guerra. Poi abbiamo scoperto, ultimamente, che se si blocca uno stretto di cui pochi conoscevano l’esatta localizzazione geografica, aumenta il prezzo del pomodoro. Tutto questo mondo globalizzato entra in crisi e si concentra su determinati nodi che costituiscono la vulnerabilità di certi contesti. Questi nodi intercettano le due grandi trasformazioni che stiamo vivendo: quella energetica e quella digitale” conclude.