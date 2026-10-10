Noel cerca casa, appello per l’adozione di un cane di quattro anni

Si trova in provincia di Palermo ed è adottabile in tutta Italia. Vaccinato e castrato, è positivo alla leishmaniosi

Noel è un cane di circa quattro anni, del peso di 34 chili, che cerca una famiglia disposta ad accoglierlo e a prendersi cura di lui. Trovato abbandonato in condizioni di salute precarie, oggi è al centro di un appello per trovare una sistemazione stabile e una famiglia che possa offrirgli un ambiente sicuro.

Secondo quanto riferito dalle persone che si occupano di lui, Noel ha un carattere docile e tranquillo, è affettuoso con le persone e va d’accordo sia con i maschi sia con le femmine. È abituato al guinzaglio e potrebbe vivere anche in appartamento, purché gli siano garantite le necessarie uscite quotidiane. La presenza di uno spazio esterno rappresenterebbe un ulteriore vantaggio.

Noel è vaccinato e castrato. Gli ultimi esami, eseguiti circa una settimana fa, hanno confermato la positività alla leishmaniosi, con un valore riferito di 1:160. La condizione è attualmente sotto controllo, ma richiede un adeguato monitoraggio veterinario e valutazioni periodiche.

Il cane si trova in provincia di Palermo, ma è possibile candidarsi per la sua adozione anche da altre zone d’Italia. L’obiettivo è individuare una famiglia consapevole delle sue esigenze, pronta a garantirgli cure, attenzioni e continuità nel tempo.