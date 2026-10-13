Turismo|
Stretta sugli affitti turistici a Lucca: il Comune pensa ad un tetto massimo condominiale
All’interno del Comune di Lucca si registrano complessivamente oltre 2.100 alloggi turistici attivi
Stretta del Comune sugli affitti brevi: a Lucca il mondo del turismo sta iniziando una grande rivoluzione. La misura dovrebbe essere prevista solo per limitare il numero di appartamenti destinati ai turisti all’interno di uno stesso condominio.
Ma andiamo con ordine. Già da giorni la città si interroga sul proprio ruolo all’interno del comparto turistico. Ad oggi Lucca vive un’epoca d’oro, con arrivi che hanno segnato in questo primo semestre del 2026 un incremento del 3,9% e con presenze addirittura superiori, in crescita del 4,6% rispetto all’anno precedente. Con dati così in aumento negli ultimi anni, il rischio per la città è veder calare la vivibilità dei propri cittadini in favore di una dimensione votata solamente all’ambito turistico.
Già lo scorso anno l’assessore al turismo Remo Santini aveva pensato ad alcuni correttivi sugli affitti brevi destinati ai turisti. A puntino è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale nei confronti del Testo unico del turismo della Regione Toscana (Legge regionale n. 61/2024), che ha confermato la sua validità contro il ricorso del Governo dichiarando che:
“Quando l’attività turistica incide in modo significativo sull’assetto del territorio, sulla vivibilità urbana e sulla disponibilità di alloggi per la residenza stabile, il diritto di proprietà non può essere inteso in senso assoluto, ma deve essere conformato alla sua funzione sociale, al fine di garantire l’utilità generale e la salvaguardia del tessuto sociale delle città.”
Secondo il pronunciamento della Consulta sono dunque legittimi i limiti comunali e regionali agli affitti brevi:
“Rientra pienamente nella potestà legislativa regionale e nei poteri di programmazione e governo del territorio dei Comuni l’introduzione di criteri e limiti proporzionati alla diffusione delle locazioni turistiche brevi, laddove tale fenomeno generi una pressione insostenibile sui servizi urbani e una sottrazione di immobili alla residenza ordinaria.”
L’assessore al turismo Remo Santini ha quindi pensato di intraprendere parzialmente questa strada: “Pensiamo di intervenire mettendo un limite massimo di affitti brevi all’interno di uno stesso condominio. Questo è certamente preferibile rispetto alla scelta di aree in cui vietarlo. In pratica cercheremo di moderare l’affitto turistico all’interno di uno stesso edificio, prevedendo una percentuale massima da dedicare agli affitti brevi da non superare. Insomma, non divieti a zone ma interventi sui singoli complessi immobiliari”.
Le misure sono ancora in discussione, ma a Lucca il mercato degli affitti brevi conta numeri importanti: guardando i dati delle principali piattaforme per affitti turistici (Airbnb, Booking e Vrbo) si registrano complessivamente oltre 2.1oo alloggi turistici attivi.