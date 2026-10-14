Il miele del versiliese Marco Salarpi premiato al concorso nazionale ‘Tre gocce d’oro – Grandi mieli d’Italia’
Il responsabile di Cia Versilia: “Un riconoscimento che va in parte a ripagare i tanti sforzi che gli agricoltori si trovano ad affrontare ogni giorno”
Una goccia d’oro al miele d’acacia e due a quello di millefiori: il miele di Marco Salarpi, dell’azienda Zafferano e dei Colli Versiliesi, è stato premiato al concorso Tre gocce d’oro – Grandi mieli d’Italia.
Gara organizzata dal 1981 dall’osservatorio nazionale miele per selezionare i migliori mieli di produzione nazionale.
“Un riconoscimento importante, che si va ad aggiungere agli altri che ogni anno le nostre aziende si vedono riconosciuti – commenta il responsabile Cia Versilia, Massimo Gay – un riconoscimento che va in parte a ripagare i tanti sforzi che gli agricoltori si trovano ad affrontare ogni giorno per portare sui banchi dei nostri mercati contadini prodotti a chilometro zero e di qualità. A Marco Salarpi le congratulazioni di tutta Cia Versilia”.