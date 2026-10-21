“Dimensione internazionale ma con i piedi sul territorio”: la Versiliana secondo Federica Martini Masoni

Conoscere da vicino la fondazione, lo staff, le attività in corso e le prospettive future. È stato questo il filo conduttore della prima giornata di lavoro di Federica Martini Masoni, che lunedì scorso (19 ottobre) si è insediata alla presidenza della fondazione Versiliana, a Marina di Pietrasanta.

Dopo una ricognizione degli spazi della Versiliana insieme al sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti, la presidente si è intrattenuta a lungo negli uffici, incontrando i componenti del consiglio di gestione e il personale. Un confronto dedicato ai diversi ambiti di attività della fondazione, al festival La Versiliana, alle collaborazioni, agli aspetti organizzativi ed economici e ai progetti in corso, con spazio anche a idee e nuove proposte.

Tra le prime decisioni assunte nel giorno del suo insediamento c’è il cambio di nome della Green House, che diventa La limonaia della Versiliana. La scelta riguarda la struttura in vetro adiacente alla Fabbrica dei pinoli, che anche nei mesi invernali ospita incontri, presentazioni ed eventi culturali. Il nuovo nome riflette una delle linee guida della presidenza: proiettare la Versiliana in una dimensione sempre più internazionale, mantenendo saldo il legame con le radici e l’identità toscana.

“Ho scelto il nome La limonaia – spiega Masoni – perché richiama immediatamente la Toscana e la sua cultura. Credo che la Versiliana debba proiettarsi in una dimensione internazionale senza perdere il legame con il territorio, che è parte integrante della sua identità. Tra le idee a cui stiamo pensando c’è anche una possibile collaborazione con le aziende di Pescia, territorio legato alla tradizione del vivaismo e degli agrumi in vaso, per dare già da questo piccolissimo primo passo, concretezza a questa identità e creare nuove sinergie.

Nei prossimi giorni incontrerò ad uno ad uno anche tutti i membri del consiglio di gestione. La Versiliana è una realtà articolata, con una storia importante, margini di sviluppo su cui lavorare. Intendo assumere questo incarico con una presenza costante e un impegno diretto: il confronto con lo staff e con le istituzioni sarà fondamentale per individuare le priorità e trasformare le idee in progetti concreti”.