Logo
classifica lordo
classifica netto
Coppa del Presidente
golf club garfagnana
seconda categoria Netto
vincitori

La gara

Golf Club Garfagnana, Kupfer vince il ‘Farro della Garfagnana’ nel lordo

21 ottobre 2026 | 21:03
Share0
di Redazione

Redazione

Golf Club Garfagnana, Kupfer vince il &#8216;Farro della Garfagnana&#8217; nel lordo

Denio Salotti primo nel Netto, a Ghislano Giannoni la classifica Senior. Nel weekend la ‘Coppa del Presidente’

Al Golf Club Garfagnana si è disputata la seconda prova del circuito autunnale Farro della Garfagnana – Trofeo banca Credem.

Nella classifica Lordo si è aggiudicato la vittoria Thomas Kupfer con l’eccellente punteggio di 33 punti (+3) distanziando di 3 punti il secondo classificato Stefano Dini che ha consegnato lo score di 30 punti (+6).

Nella classifica Netto di prima categoria ad imporsi è Denio Salotti con l’ottimo punteggio di 38 punti (-2), vittoria di misura la sua, infatti in seconda posizione si è classificato Fabio Romei con il punteggio di 37 punti (-1) ad un solo punto di distacco da Salotti.

Ottimo punteggio anche per il vincitore della seconda categoria Netto dove Fabrizio Lucchesi è svettato su tutti con 36 punti (par), anche qui ad un solo punto si è fermato il secondo classificato Lorenzo Consani con il punteggio di 35 punti (+1).

Vince la classifica Senior Ghislano Giannoni con lo score di 34 punti (+2).

Il presidente ringrazia tutti i partecipanti e lo sponsor e dà appuntamento alla prossima ed ultima gara del circuito autunnale e del calendario ufficiale del circolo, il trofeo Coppa del Presidente.

Golf Club Garfagnana, trofeo Farro della Garfagnana Golf Club Garfagnana, trofeo Farro della Garfagnana Golf Club Garfagnana, trofeo Farro della Garfagnana Golf Club Garfagnana, trofeo Farro della Garfagnana