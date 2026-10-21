Golf Club Garfagnana, Kupfer vince il ‘Farro della Garfagnana’ nel lordo

Al Golf Club Garfagnana si è disputata la seconda prova del circuito autunnale Farro della Garfagnana – Trofeo banca Credem.

Nella classifica Lordo si è aggiudicato la vittoria Thomas Kupfer con l’eccellente punteggio di 33 punti (+3) distanziando di 3 punti il secondo classificato Stefano Dini che ha consegnato lo score di 30 punti (+6).

Nella classifica Netto di prima categoria ad imporsi è Denio Salotti con l’ottimo punteggio di 38 punti (-2), vittoria di misura la sua, infatti in seconda posizione si è classificato Fabio Romei con il punteggio di 37 punti (-1) ad un solo punto di distacco da Salotti.

Ottimo punteggio anche per il vincitore della seconda categoria Netto dove Fabrizio Lucchesi è svettato su tutti con 36 punti (par), anche qui ad un solo punto si è fermato il secondo classificato Lorenzo Consani con il punteggio di 35 punti (+1).

Il presidente ringrazia tutti i partecipanti e lo sponsor e dà appuntamento alla prossima ed ultima gara del circuito autunnale e del calendario ufficiale del circolo, il trofeo Coppa del Presidente.