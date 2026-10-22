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Occupazione al Liceo Passaglia: arriva il sostegno di Rifondazione Comunista
Il circolo locale si schiera al fianco degli studenti e annuncia la partecipazione ai prossimi cortei in città
A seguito dell’occupazione studentesca del Liceo Passaglia di questa mattina (22 ottobre), il circolo di Lucca del Partito della Rifondazione Comunista dichiara quanto segue.
“Sosteniamo in pieno le rivendicazioni degli studenti e delle studentesse che oggi hanno occupato le sedi dell’Istituto Passaglia. Le parole d’ordine dell’occupazione, legate sia ai problemi delle sedi dell’Istituto sia a questioni nazionali e globali come guerra e carovita, non possono che trovarci d’accordo. Le mobilitazioni di questi giorni stanno dimostrando come i giovani abbiano a cuore il destino del proprio paese, lottando per una società più giusta, migliore e contro le politiche di questo governo, che ha dimostrato essere ben lontano dai bisogni dei cittadini e delle cittadine”.
“Ribadiamo quindi il nostro sostegno alle lotte studentesche ed ai cortei che ci saranno nella nostra città nelle prossime settimane”, conclude Rifondazione Comunista.