Occupazione al Liceo Passaglia: arriva il sostegno di Rifondazione Comunista

“Sosteniamo in pieno le rivendicazioni degli studenti e delle studentesse che oggi hanno occupato le sedi dell’Istituto Passaglia. Le parole d’ordine dell’occupazione, legate sia ai problemi delle sedi dell’Istituto sia a questioni nazionali e globali come guerra e carovita, non possono che trovarci d’accordo. Le mobilitazioni di questi giorni stanno dimostrando come i giovani abbiano a cuore il destino del proprio paese, lottando per una società più giusta, migliore e contro le politiche di questo governo, che ha dimostrato essere ben lontano dai bisogni dei cittadini e delle cittadine”.