Il giorno dopo Lucca Comics, Barsanti: “Il 60esimo compleanno non poteva andare meglio”

“La manifestazione – prosegue – si è confermata di altissimo livello, i numeri sono stati, come al solito, impressionanti e la macchina organizzativa ha raggiunto un livello di efficienza che, con ogni probabilità, può farci affermare esser stata la migliore edizione dal punto di vista logistico, quantomeno da quando stiamo affrontando questi numeri. Ciò lo dobbiamo innanzitutto all’aver, da parte dell’organizzazione, allargato alcuni importanti padiglioni in zone come Piazza Santa Maria o via dei Bacchettoni. Decisione che ha consentito di poter diluire e spalmare su quasi tutto il centro la grande massa di persone a piedi. Anche a livello di gestione di afflusso e deflusso vi sono stati alcuni cambiamenti fondamentali: il grande lavoro di Rfi nel predisporre un dispositivo dei treni che ha funzionato benissimo; l’aver lasciato aperto a doppio senso il sottopasso di viale San Concordio; un’offerta di parcheggi molto più ampia ai quali si aggiunge la scelta lungimirante e decisiva della nuova rotonda in viale Europa, uscita vittoriosa anche da questa prova. E poi il Centro gestione eventi, fiore all’occhiello della manifestazione dal punto di vista della gestione logistica e della sicurezza, che ha raggiunto un livello di professionalità altissimo”.