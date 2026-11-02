Lucca Comics & Games|
Il giorno dopo Lucca Comics, Barsanti: “Il 60esimo compleanno non poteva andare meglio”
Barsanti: “Il mio secondo e ultimo Comics da vicesindaco (il mio mandato scadrà, come da accordi, tra qualche giorno) e l’ultimo del mio mandato quinquennale da assessore”
Il giorno dopo 𝐋𝐮𝐜𝐜𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐜𝐬 & 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬 è sempre un giorno particolare. Durante la manifestazione la vita sembra sospendersi, tra ore passate insieme ai volontari, al Centro Gestione Eventi e ai vari impegni istituzionali, mentre nel frattempo il fantastico si impossessa di ogni angolo della città creando un mondo parallelo. Il 60esimo compleanno non poteva andare meglio“. Lo dichiara l’assessore alla protezione civile e vicesindaco del Comune di Lucca, Fabio Barsanti.
“La manifestazione – prosegue – si è confermata di altissimo livello, i numeri sono stati, come al solito, impressionanti e la macchina organizzativa ha raggiunto un livello di efficienza che, con ogni probabilità, può farci affermare esser stata la migliore edizione dal punto di vista logistico, quantomeno da quando stiamo affrontando questi numeri. Ciò lo dobbiamo innanzitutto all’aver, da parte dell’organizzazione, allargato alcuni importanti padiglioni in zone come Piazza Santa Maria o via dei Bacchettoni. Decisione che ha consentito di poter diluire e spalmare su quasi tutto il centro la grande massa di persone a piedi. Anche a livello di gestione di afflusso e deflusso vi sono stati alcuni cambiamenti fondamentali: il grande lavoro di Rfi nel predisporre un dispositivo dei treni che ha funzionato benissimo; l’aver lasciato aperto a doppio senso il sottopasso di viale San Concordio; un’offerta di parcheggi molto più ampia ai quali si aggiunge la scelta lungimirante e decisiva della nuova rotonda in viale Europa, uscita vittoriosa anche da questa prova. E poi il Centro gestione eventi, fiore all’occhiello della manifestazione dal punto di vista della gestione logistica e della sicurezza, che ha raggiunto un livello di professionalità altissimo”.
“Quello di quest’anno è stato il mio quinto Lucca Comics & Games da amministratore con delega alla Protezione Civile, il mio secondo e ultimo Comics da vicesindaco (il mio mandato scadrà, come da accordi, tra qualche giorno) e l’ultimo del mio mandato quinquennale da assessore. Ad oggi posso ritenermi onorato di aver fatto parte di questa macchina organizzativa, di aver condiviso con le molteplici forze in campo tutto il lavoro svolto ma soprattutto soddisfatto per il livello raggiunto in questi anni. Un ringraziamento particolare e doveroso al Sindaco Mario Pardini, a Lucca Crea, all’ufficio Protezione Civile del Comune di Lucca, alle Odv e a tutti i volontari. E nel ringraziare anche tutti gli altri, tributerei un plauso grandissimo alla nostra città, perché se lo merita“.