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Famiglia intossicata dal monossido

7 novembre 2026 | 00:10
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di Redazione

Redazione

Famiglia intossicata dal monossido

Una donna ha accusato un malessere, che ha salvato tutta la famiglia

Una famiglia composta da 4 persone, i genitori e due figli, sono stati soccorsi nella serata di oggi 7 novembre in seguito a una intossicazione da monossido di carbonio.

I 4 si trovavano nella loro casa di Biagioni, nel comune di Altopascio, quando la donna ha iniziato ad accusare un malore e ha allertato l’ambulanza. Sul posto, alla fine, oltre a tre mezzi sanitari, sono arrivati anche vigili del fuoco e forze dell’ordine, che dovranno indagare sulle cause delle emissioni. Tutte e 4 le persone sono state accompagnate in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso, ma al momento le loro condizioni non destano preoccupazione.

(notizia in aggiornamento)