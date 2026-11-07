Famiglia intossicata dal monossido

I 4 si trovavano nella loro casa di Biagioni, nel comune di Altopascio, quando la donna ha iniziato ad accusare un malore e ha allertato l’ambulanza. Sul posto, alla fine, oltre a tre mezzi sanitari, sono arrivati anche vigili del fuoco e forze dell’ordine, che dovranno indagare sulle cause delle emissioni. Tutte e 4 le persone sono state accompagnate in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso, ma al momento le loro condizioni non destano preoccupazione.