Attimi di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi (17 novembre) in Garfagnana, dove un bambino di due anni residente nella zona è stato portato d’urgenza dai genitori al pronto soccorso di Castelnuovo di Garfagnana dopo aver ingerito accidentalmente una sostanza caustica.

Giunto in ospedale con l’auto dei familiari, il piccolo presentava ustioni al cavo orale ma le sue condizioni cliniche sono risultate stabili. Dopo le prime valutazioni e l’assistenza da parte dei medici del presidio locale, è stato disposto il trasferimento all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze a bordo di un mezzo del 118 per garantire le cure specialistiche del caso.