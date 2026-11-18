La voce del soprano Chiara Ramello e la chitarra di Lisa Pastine saranno protagoniste del Concerto aperitivo in programma domenica (22 novembre) alle 11,30 al Teatro San Girolamo , appuntamento tra musica e convivialità al termine del quale verrà servito un aperitivo .

Il concerto si apre con due pagine di Giacomo Puccini, Sole e amore e Quando m’en vo, per proseguire con Ballata dall’esilio di Mario Castelnuovo-Tedesco. Il cuore del concerto è affidato alle Siete canciones populares españolas di Manuel de Falla, una raccolta di brani che restituisce un ricco mosaico di atmosfere e colori: da El paño moruno a Polo, passando per Asturiana, Nana e Jota. A completare il programma, due composizioni tratte da Songs from the Chinese di Benjamin Britten, The Big Chariot e Depression, nelle quali la scrittura musicale si confronta con suggestioni poetiche e sonore di matrice orientale.