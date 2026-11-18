musica e convivialità|
Al Teatro San Girolamo il concerto aperitivo con il soprano Chiara Ramello e la chitarra di Lisa Pastine
L’iniziativa è realizzata dal Teatro del Giglio nell’ambito di Lucca Genius Loci, in collaborazione con il Conservatorio Boccherini
La voce del soprano Chiara Ramello e la chitarra di Lisa Pastine saranno protagoniste del Concerto aperitivo in programma domenica (22 novembre) alle 11,30 al Teatro San Girolamo, appuntamento tra musica e convivialità al termine del quale verrà servito un aperitivo.
Il concerto si apre con due pagine di Giacomo Puccini, Sole e amore e Quando m’en vo, per proseguire con Ballata dall’esilio di Mario Castelnuovo-Tedesco. Il cuore del concerto è affidato alle Siete canciones populares españolas di Manuel de Falla, una raccolta di brani che restituisce un ricco mosaico di atmosfere e colori: da El paño moruno a Polo, passando per Asturiana, Nana e Jota. A completare il programma, due composizioni tratte da Songs from the Chinese di Benjamin Britten, The Big Chariot e Depression, nelle quali la scrittura musicale si confronta con suggestioni poetiche e sonore di matrice orientale.
L’iniziativa, realizzata dal Teatro del Giglio nell’ambito di Lucca Genius Loci, in collaborazione con il Conservatorio di Musica L. Boccherini, conferma il valore della collaborazione tra le istituzioni culturali e formative cittadine e l’impegno condiviso nella diffusione della cultura musicale e nel sostegno ai nuovi talenti.
Posto unico 10 euro, biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro del Giglio e online su TicketOne.
Il Teatro del Giglio ringrazia tutti gli enti, gli sponsor e i mecenati che ne rendono possibile l’attività: in primis il Comune di Lucca, cui seguono Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Unicoop Firenze, Chiocchetti Gioielleria, Fosber, Bper Banca, Lucar, Ristorante Giglio e Osteria Gigliola, Associazione Amici del Teatro del Giglio, Gruppo Esedra Leading Education, Lucca Crea, Toscotec.