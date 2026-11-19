Come ogni anno si è alzato il sipario sulla stagione di teatro per le scuole del teatro del Giglio e dal 2 ottobre si è aperta la possibilità di prenotare online i 12 spettacoli in cartellone, programmati da novembre a maggio: in poche settimane le richieste di partecipazione hanno letteralmente inondato la segreteria del teatro, testimoniando la vivacità delle scuole nel rispondere all’appello e certificando la qualità della programmazione, che risponde nei fatti alle esigenze di incontro a teatro vissute da insegnanti e studenti. Il teatro del Giglio, con le sue sale anche del teatro San Girolamo e del teatro Nieri di Ponte a Moriano, si riafferma dunque con orgoglio come una vera e propria casa per il nuovo pubblico.

Parlano i numeri: circa 5000 sono i posti richiesti per gli studenti, e si arriva a poco più di 5500 aggiungendo gli insegnanti accompagnatori. Le scuole primarie la fanno da padrone, con 3306 richieste di prenotazioni, seguite dalle secondarie di I grado con 1413 richieste. Le scuole secondarie di II grado ci premiano con 530 presenze alle matinée (cui si aggiunge la numerosa partecipazione degli studenti agli spettacoli pomeridiani e serali del cartellone di prosa, in orario extrascolastico). Dalle scuole dell’infanzia, 329 coraggiosi scelgono quest’anno l’avventura del teatro.

E aggiungiamo il progetto per i piccolissimi dei nidi comunali che, grazie alla collaborazione con i Servizi Eeucativi del Comune di Lucca, sono raggiunti direttamente nei loro asili e spazi gioco da spettacoli appositamente pensati per la fascia d’età 0-3.

“Il dato numerico relativo alle prenotazioni – afferma Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del teatro – ci rende particolarmente orgogliosi: rappresenta una conferma importante dell’attenzione che il teatro del Giglio dedica al mondo della scuola. Desidero sottolineare, in particolare, il ruolo degli insegnanti, che con sensibilità e fiducia scelgono di accompagnare i propri studenti a teatro, diventando così un ponte fondamentale tra il mondo teatrale e le nuove generazioni. È attraverso il loro lavoro e la loro capacità di trasmettere curiosità e interesse che possiamo avvicinare bambini e bambine, ragazze e ragazzi allo spettacolo dal vivo, contribuendo così a formare il pubblico di domani. I numeri di quest’anno ci dicono che possiamo guardare con fiducia alle nuove generazioni e che il Teatro, dal canto suo, sta riuscendo a intercettare e incoraggiare questa disponibilità all’incontro con la cultura e con l’esperienza teatrale”.

Sul piano geografico, la stagione scuole del teatro del Giglio esercita una forte attrattiva ben oltre le mura cittadine: oltre agli istituti di Lucca e della piana, partecipano scuole dalle zone della Versilia, Garfagnana, Altopascio, fino a Cerreto Guidi e alla Liguria.

Il cartellone comprende teatro d’attore, di narrazione, di figura e di danza interattiva, ed emerge con forza quest’anno l’interesse per gli spettacoli in lingua inglese e per la lirica ragazzi. Dopo il fortunato esordio nella scorsa stagione con lo spettacolo Hamlet double bill per le scuole superiori (346 presenze), si è deciso di espandere l’offerta: torna sì un titolo dedicato a Shakespeare, Tempest Toss’d (ad oggi già 542 prenotazioni) ma si aggiunge anche lo spettacolo Little Red per le scuole primarie, recitato in italiano e in inglese: vista letteralmente polverizzata la capienza della singola recita inizialmente in calendario al teatro San Girolamo, il teatro ha raccolto la sfida aumentando le repliche dello spettacolo fino a quattro, sperando di riuscire ad accogliere tutti gli interessati. Di certo, le scuole hanno mandato un chiaro segnale, di cui la programmazione della prossima stagione terrà ampiamente conto.