Sul palco|
Dodici spettacoli teatrali dedicati a giovani e ragazzi delle scuole: già 5000 i posti prenotati
Aperte le prenotazioni per un cartellone che da novembre a maggio spazia dalla lirica fino al teatro di figura
Come ogni anno si è alzato il sipario sulla stagione di teatro per le scuole del teatro del Giglio e dal 2 ottobre si è aperta la possibilità di prenotare online i 12 spettacoli in cartellone, programmati da novembre a maggio: in poche settimane le richieste di partecipazione hanno letteralmente inondato la segreteria del teatro, testimoniando la vivacità delle scuole nel rispondere all’appello e certificando la qualità della programmazione, che risponde nei fatti alle esigenze di incontro a teatro vissute da insegnanti e studenti. Il teatro del Giglio, con le sue sale anche del teatro San Girolamo e del teatro Nieri di Ponte a Moriano, si riafferma dunque con orgoglio come una vera e propria casa per il nuovo pubblico.
Parlano i numeri: circa 5000 sono i posti richiesti per gli studenti, e si arriva a poco più di 5500 aggiungendo gli insegnanti accompagnatori. Le scuole primarie la fanno da padrone, con 3306 richieste di prenotazioni, seguite dalle secondarie di I grado con 1413 richieste. Le scuole secondarie di II grado ci premiano con 530 presenze alle matinée (cui si aggiunge la numerosa partecipazione degli studenti agli spettacoli pomeridiani e serali del cartellone di prosa, in orario extrascolastico). Dalle scuole dell’infanzia, 329 coraggiosi scelgono quest’anno l’avventura del teatro.
E aggiungiamo il progetto per i piccolissimi dei nidi comunali che, grazie alla collaborazione con i Servizi Eeucativi del Comune di Lucca, sono raggiunti direttamente nei loro asili e spazi gioco da spettacoli appositamente pensati per la fascia d’età 0-3.
“Il dato numerico relativo alle prenotazioni – afferma Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del teatro – ci rende particolarmente orgogliosi: rappresenta una conferma importante dell’attenzione che il teatro del Giglio dedica al mondo della scuola. Desidero sottolineare, in particolare, il ruolo degli insegnanti, che con sensibilità e fiducia scelgono di accompagnare i propri studenti a teatro, diventando così un ponte fondamentale tra il mondo teatrale e le nuove generazioni. È attraverso il loro lavoro e la loro capacità di trasmettere curiosità e interesse che possiamo avvicinare bambini e bambine, ragazze e ragazzi allo spettacolo dal vivo, contribuendo così a formare il pubblico di domani. I numeri di quest’anno ci dicono che possiamo guardare con fiducia alle nuove generazioni e che il Teatro, dal canto suo, sta riuscendo a intercettare e incoraggiare questa disponibilità all’incontro con la cultura e con l’esperienza teatrale”.
Sul piano geografico, la stagione scuole del teatro del Giglio esercita una forte attrattiva ben oltre le mura cittadine: oltre agli istituti di Lucca e della piana, partecipano scuole dalle zone della Versilia, Garfagnana, Altopascio, fino a Cerreto Guidi e alla Liguria.
Il cartellone comprende teatro d’attore, di narrazione, di figura e di danza interattiva, ed emerge con forza quest’anno l’interesse per gli spettacoli in lingua inglese e per la lirica ragazzi. Dopo il fortunato esordio nella scorsa stagione con lo spettacolo Hamlet double bill per le scuole superiori (346 presenze), si è deciso di espandere l’offerta: torna sì un titolo dedicato a Shakespeare, Tempest Toss’d (ad oggi già 542 prenotazioni) ma si aggiunge anche lo spettacolo Little Red per le scuole primarie, recitato in italiano e in inglese: vista letteralmente polverizzata la capienza della singola recita inizialmente in calendario al teatro San Girolamo, il teatro ha raccolto la sfida aumentando le repliche dello spettacolo fino a quattro, sperando di riuscire ad accogliere tutti gli interessati. Di certo, le scuole hanno mandato un chiaro segnale, di cui la programmazione della prossima stagione terrà ampiamente conto.
La lirica ragazzi si è già avviata a inizio novembre con le speciali opere da camera al teatro Nieri di Ponte a Moriano: la prossima è Histoire du soldat lunedì 30 novembre, che ha anche una speciale recita aperta a tutto il pubblico domenica 29 alle 18. Al teatro del Giglio, inoltre, sono quasi esaurite le quattro recite scolastiche in programma per Il barbiere di Siviglia e La rosa incantata, la produzione del sempre appassionante progetto Opera Domani di AsLiCo, che porta in tutta Italia opera lirica per ragazzi di alta qualità, resa partecipativa e accessibile per tutti, accompagnata da momenti di formazione specifica rivolti anche agli insegnanti. Per questo speciale Barbiere, che si collega felicemente al ‘vero’ Barbiere di Siviglia programmato in stagione lirica, accomoderemo in teatro un totale di quasi 1400 presenze (862 dalle primarie e 536 dalle secondarie di primo grado).