Si è svolta oggi (22 novembre) a Viareggio la gara che ha visto protagonista la Ginnastica Ritmica Lucca, capace di staccare il pass per la finale nazionale grazie alla squadra Allieve Gold 1. Le giovani atlete lucchesi hanno offerto una prova di alto livello, chiudendo al quarto posto tra quattordici formazioni in gara e sfiorando il podio per appena 0,40 punti, un margine minimo che non scalfisce il valore del risultato ottenuto.

Il piazzamento assicura alla squadra una posizione favorevole in vista dell’appuntamento conclusivo della stagione, in programma nel fine settimana dall’11 al 13 dicembre.

Nell’esercizio collettivo la società è stata rappresentata da Beatrice Ardica, Hedi Halperin e Gaia Piersimoni. Mia Gigliucci ed Emma Torselli hanno invece eseguito la successione, mentre la prova individuale è stata affidata a Emma Torselli.

Il risultato conferma la continuità del percorso della squadra, che nella prima prova del circuito aveva già ottenuto un bronzo.