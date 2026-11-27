Ultimi posti disponibili per Lu santo Jullare Francesco, lo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame interpretato da Ugo Dighero, in programma domenica (29 novembre) alle 18 nella chiesa di San Francesco a Lucca. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è uno degli eventi speciali della quinta edizione del festival I musei del sorriso, organizzato dal Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Gli ultimi biglietti potranno essere ritirati direttamente sul luogo dello spettacolo, che rappresenta anche un’occasione per rendere omaggio, a dieci anni dalla scomparsa di Dario Fo, al percorso artistico del premio Nobel, alla sua capacità di innovare il linguaggio teatrale e al suo impegno politico e sociale.

Attraverso il grammelot e le forme narrative che hanno reso celebre Mistero buffo, lo spettacolo propone una rilettura della vita del santo di Assisi lontana dalle convenzioni agiografiche. Attingendo a leggende popolari, testi canonici del Trecento e documenti emersi in tempi più recenti, Fo restituisce al pubblico la figura del “giullare di Dio”, come Francesco amava definirsi, in un’epoca in cui i giullari erano perseguitati e banditi per editto imperiale, perché considerati osceni e volgari buffoni.

Tra spiritualità e satira, mito e racconto popolare, emerge il ritratto di un uomo che rinuncia alle ricchezze per avvicinarsi ai diseredati, rifiuta privilegi e ipocrisie e affida alle proprie parole, così come al Cantico delle creature, un messaggio universale di fraternità e pace.

La rappresentazione si sviluppa inoltre lungo un doppio binario narrativo, mettendo in relazione la vicenda storica del santo con il percorso riformatore di papa Francesco, il primo pontefice ad aver scelto, nel 2013, il nome del poverello di Assisi. La custodia del creato, la pace e l’ideale di una Chiesa povera per i poveri diventano così altrettanti spunti di riflessione sulle contraddizioni della Chiesa contemporanea, attraversata da scandali finanziari, corruzione e abusi, e sulle resistenze incontrate dal progetto di riforma avviato da Bergoglio.

A dare voce a questo viaggio teatrale, spirituale e civile sarà Ugo Dighero, già interprete per anni di Mistero buffo su impulso dello stesso Dario Fo, chiamato a raccogliere l’eredità artistica del premio Nobel attraverso una prova attoriale che intreccia comicità, virtuosismo e impegno civile.