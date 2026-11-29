Greenlucca Le Mura Spring – Nico Basket Femminile 82-48 (21-16; 43-30; 70-41)

LE MURA SPRING: Rinaldi* 9, Ceccarini* 17, Dianda 6, Capodagli 13, Bona* 15, Valentino 12, Michelotti G., Geremei 2, Chiti n.e., Maffei* 2, Michelotti S.* 6, Eveangelista n.e. All. Pistolesi, ass. Mercogliano.

NICO BASKET: Nerini n.e., Sciarretta* 5, Rastelli*, Menegazzo, Daddi, Modini G., Morello* 11, Modini A.* 11, Colangelo 12, Bargiacchi, Mascia* 9, Martinelli. All. Rastelli, ass. Benedetti.

ARBITRI: Niccolò Borgioli di Massa e Filippo Rite di Livorno.

Un messaggio di fiducia in se stesse quello arrivato dalle ragazze del Greenlucca con la vittoria contro Nicobasket. Dopo una partenza contratta, prendono il ritmo partita dalla metà del secondo quarto e nonostante la difesa a zona delle avversarie, trovano buone soluzioni di squadra, intensità difensiva e giusto atteggiamento.

Primo quarto, si inizia con il botta e risposta nelle prime due azioni tra Bona e Modini A. ma sarà il refrain di tutta la frazione con Lucca che cerca di allungare e le pontigiane che ricuciono senza mai andare oltre i due possessi di svantaggio.

Seconda frazione dopo un avvio a suon di triple, nell’ordine Morello, Ceccarini e Mascia per il 24-22, Lucca piazza un break di 17-1 che indirizza la partita (41-23). Nei minuti finali Nico riesce a ricucire parzialmente, per andare negli spogliatoi sul 43-30.

Al rientro in campo l’inerzia è sempre delle padrone di casa che allungano costantemente, guidate dall’esperienza di Bona per arrivare all’ultimo miniriposo sul 70-41.

Ultimo quarto, ampie rotazioni con spazio alle giovanissime.

“Abbiamo preso una boccata d’ossigeno – commenta coach Pistolesi – anche a livello gioco, che non avevamo avuto nelle precedenti partite, anche quelle vinte. Oggi siamo riuscite a giocare più sciolte, a trovare tanti contropiedi e a trovare soluzioni anche a difesa schierata. Era una partita che comunque temevo perche venivamo da una brutta sconfitta, avevamo bisogno di mandarci un segnale di fiducia in ottica delle prossime partite”.