Tornano nelle piazze le stelle di Natale dell’Ail

Da domani (6 dicembre) e fino a domenica (8 dicembre) anche nelle piazze della provincia di Lucca arrivano le stelle di Natale dell’Ail, l’associazione italiana a sostegno della ricerca contro le leucemie, linfoma e mieloma. Un’iniziativa tradizionale che arriva a conclusione di un anno particolare per la sezione lucchese, presieduta da Lucia Di Napoli: quella dei 20 anni, festeggiati anche sabato scorso (30 novembre) all’auditorium del Boccherini con un concerto di Giovanni Passalia (pianoforte), Simone Soldati (pianoforte), Filippo Rogai (flauto) e Paolo Ardinghi (violino).

Per i pazienti ematologici a Natale – scrive Ail – ci sono stelle che possono fare miracoli, sono le stelle di Natale Ail. Anno dopo anno l’associazione si è impegnata a incrementare la sua presenza sul territorio e le stelle sono diventate una vera e propria icona della solidarietà, che ha contribuito a finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici. La strada percorsa in questi anni di stelle è stata tanta, ma quella da fare è ancora moltissima

A Lucca, domani e sabato, saranno allestiti punti Ail sia all’ospedale San Luca, sia alla cittadella della salute di Campo di Marte. Nella sola giornata di sabato (7 dicembre), invece, i volontari Ail saranno presenti al Carrefour della Santissima Annunziata. Per tutti e tre i giorni, inoltre, ben quattro saranno i punti in cui poter acquistare la stella della solidarietà in centro storico: piazza San Michele, via Beccheria, piazzale Verdi e piazza Scalpellini.

Vicini alla causa dell’associazione anche i volontari della Valle del Serchio. Presenti punti Ail, per tutti e tre i giorni dell’iniziativa, al superstore Conad di Gallicano, in piazza San Giacomo a Camporgiano, in via San Tommaso a Casciana, in via Nazionale a Ponte all’Ania e in piazza IV novembre a Fornaci di Barga. Solidale anche piazza Umberto I a Castelnuovo di Garfagnana, piazza del Comune a Careggine, piazza Giovanni XXIII a Piazza al Serchio, piazza Giovanni Pascoli a Barga, via Roma a San Romano e via Emilia a Sillano.

Infine, in Versilia, le stelle di Natale Ail si possono trovare in via Cesare Battisti e viale Carducci (di fronte all’hotel Royal) a Viareggio (solo nei giorni di sabato e domenica), in via Carducci angolo via IV novembre a Forte dei Marmi, sulla passeggiata a mare di Camaiore (nei pressi del Cristallo) solo domenica (8 novembre), in via Mazzini a Pietrasanta all’angolo con piazza Duomo e all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore.