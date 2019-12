I cuori Telethon nelle piazze lucchesi

Fondente, al latte e al latte con granella di biscotto. Arrivano anche nelle piazze di Lucca tre diversi tipi di cuore di cioccolato per sostenere la Fondazione Telethon e la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Domenica prossima (15 dicembre), sabato 21 e domenica 22 dicembre i volontari di Fondazione Telethon e Uildm, di Avis, Anffas, Azione cattolica e Unpli, come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro, distribuiranno i preziosi cuori prodotti dall’azienda torinese Caffarel in esclusiva per Telethon. Quest’anno inoltre sarà possibile richiedere anche la confezione regalo da nove cuoricini di cioccolato fondente, distribuita nelle piazze con una donazione di 5 euro.

I cuori di cioccolato sono prodotti con grande attenzione alla qualità degli ingredienti e alla selezione delle materie prime (senza glutine). Ogni confezione sarà arricchita all’interno con una cartolina in cui si ringrazia e si fa riferimento ai 30 anni di attività di Fondazione Telethon. Inoltre, è presente un invito a compilare il form sul sito www.telethon.it/cuore per ricevere in omaggio un planner esclusivo da personalizzare per i propri momenti importanti.

Tra le aziende solidali, anche la lucchese Sofidel, leader del tissue con sede a Porcari e partner di Fondazione Telethon. Hanno risposto presente all’appello a sostegno della ricerca anche Bnl Gruppo Bnp Paribas, Aefi, Az, Bofrost, Cnh Industrial, Dhl, Esselunga, Ferrarelle, Findomestic, Federazione italiana tabaccai, Fpt Industrial, Italo, Iveco, Lottomatica Italia Servizi attraverso la sua controllata Lisip istituto di pagamento, Marionnaud, Mercato centrale, Oral-B, Sea aeroporti di Milano e Telesia.

Gli hashtag della campagna saranno #presente, per far sentire la propria vicinanza anche sui social network ai pazienti e alle loro famiglie, e #contuttoilcuore, come le donazioni con cui gli italiani ogni anno dimostrano il loro grande impegno solidale.

In Toscana saranno allestiti banchetti anche nei comuni delle province Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

Sul sito www.telethon.it sarà presente l’elenco dei punti di raccolta dove sarà possibile richiedere il prodotto. Per coloro che non potranno recarsi nelle piazze ma vogliono comunque sostenere la ricerca, è possibile richiedere il cuore di cioccolato direttamente sul sito internet di Fondazione Telethon, nella sezione shop.telethon.it.

È possibile inoltre partecipare in prima persona alla campagna come volontario nelle piazze italiane e aiutare a distribuire i cuori di cioccolato, telefonando al numero 06.44015758 oppure scrivendo una mail all’indirizzo volontari@telethon.it.

La maratona Rai

Con la maratona 2019 inizia la grande festa per i 30 anni di Fondazione Telethon, che dal 1990 lavora per dare risposte ai pazienti e ai loro familiari. Grazie a chi ha donato la sua fiducia, sono stati raggiunti risultati straordinari che stanno migliorando la vita e curando bambini di tutto il mondo con la terapia genica. Ma ancora tanti altri risultati arriveranno se tutti i sostenitori di Fondazione Telethon continueranno a far sentire la loro presenza con donazioni e azioni concrete per aiutare i ricercatori a sviluppare nuove cure per un numero sempre più alto di malattie genetiche.

Sabato (14 dicembre) in prima serata su Rai 1, Antonella Clerici condurrà Festa di Natale, la serata interamente dedicata a Fondazione Telethon dall’Auditorium Rai. A partire poi da domenica la maratona Telethon proseguirà sulle tre reti Rai con un’ideale staffetta dei più importanti conduttori, fino a concludersi sabato 21 dicembre con un’edizione serale speciale de I soliti ignoti.

L’edizione 2018 della storica maratona sulle reti Rai ha permesso di raccogliere 31 milioni e 455757 euro, che sono stati destinati a sostenere e finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Il numero solidale e le donazioni con carta di credito

Fino al 31 dicembre 2019 sarà attivo il numero solidale 45510. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali. Sarà possibile donare anche chiamando da telefono fisso Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali (5 e 10 euro); Twt, Convergenze, PosteMobile e Clouditalia (5 euro). Fino al 31 dicembre sarà attivo anche il numero verde Nexi 800113377 per le donazioni con carta di credito.

Comuni del cuore

Le pubbliche amministrazioni italiane sono sempre state al fianco di Fondazione Telethon per sostenere la migliore ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. In questi giorni è partito il reclutamento dei Comuni del cuore, un progetto che mira a coinvolgere le amministrazioni pubbliche nello sviluppo di alcune iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi per entrare a far parte dell’albo dei Comuni del cuore.

Ogni Comune potrà sostenere la Fondazione principalmente in quattro modi: organizzando un banchetto di raccolta fondi per la distribuzione dei Cuori di cioccolato il 15, 16 e/o 22 dicembre nelle piazze; organizzando un evento/banchetto di raccolta fondi in un altro momento dell’anno; distribuendo i prodotti solidali all’interno del Comune o utilizzandoli come regalo per i dipendenti; con una donazione tramite delibera della giunta comunale.

I Comuni riceveranno quindi il logo I Comuni del cuore da pubblicare sul proprio sito per testimoniare la vicinanza al mondo della ricerca Telethon e l’iscrizione all’albo con lo stemma del proprio Comune e il link diretto al sito web di riferimento, consultabile all’indirizzo www.telethon.it/partecipa/comuni-del-cuore/lalbo-dei-comuni/. Per inviare il modulo di adesione o per richiedere ulteriori informazioni è possibile inviare una email a entipubblici@telethon.it o segreteriaorg.telethon@legalmail.it oppure telefonare al numero 06.44015783.