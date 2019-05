Cooperazione internazionale, a Lucca summit delle Asl

Progetti di cooperazione internazionale delle aziende sanitarie di area vasta dell'area Toscana nord ovest: l'incontro annuale si svolgerà giovedì (27 giugno) alla Cittadella della Salute di Lucca. Nel corso dell’iniziativa sarà presentato lo stato di avanzamento dei progetti in corso e verranno discusse le nuove proposte, in particolare nella prospettiva del prossimo bando regionale previsto dopo l’estate. Per il bando dei "progetti semplici", al quale possono partecipare soggetti terzi quali enti locali e associazioni di volontariato, è necessario com’è noto il partenariato di un’azienda sanitaria toscana.