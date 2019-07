Dalla libreria Giunti volumi per le pediatrie di Lucca e Versilia

Nelle strutture di pediatria di cinque ospedali dell’Asl Toscana nord ovest - Apuane, Lucca, Pontedera, Livorno e Versilia - è arrivato un carico di libri per tutti i bambini, grazie alla libreria Giunti di Lerici. L’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Asl è stato infatti contattato dalla Giunti che ha proposto la partecipazione alla campagna di sensibilizzazione alla lettura Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!, grazie alla quale è stata promossa la donazione di migliaia di volumi nei reparti pediatrici degli ospedali italiani, a seguito delle scelte effettuate direttamente in negozio dai clienti e da aziende del territorio. L’Asl ha quindi aderito con entusiasmo alla campagna, che è stata portata avanti nei mesi scorsi: i volumi destinati ai piccoli degenti sono stati consegnati ai cinque ospedali e sono già a disposizione nelle singole strutture.

Nel corso di un incontro avvenuto oggi (11 luglio) l’azienda, in particolare tramite il direttore del dipartimento dello staff della direzione aziendale Alessandro Iala, ha ringraziato ufficialmente, per la sensibilità dimostrata, la libreria Giunti rappresentata da Cristina Torracca.Si tratta sicuramente di un’iniziativa importante che permette di rendere ancora più gradevoli ed accoglienti gli spazi destinati al gioco e all’intrattenimento dei piccoli ospiti delle strutture di Pediatria, in cui l'umanizzazione ha un valore ed un significato ancora più alti. I libri sono infatti molto apprezzati dai bambini ricoverati e da quelli in attesa di visite, accertamenti ed esami a livello ambulatoriale.