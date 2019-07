Pietro Maddaleni nuovo presidente dell'Unms Lucca

Si è svolta ieri (15 luglio) nella sede di Corso Garibaldi, la prima riunione del consiglio provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, sezione di Lucca, nel corso della quale sono stati assegnati gli incarichi previsti dallo statuto. È stato nominato presidente Pietro Maddaleni, vice presidente Angelo Gatti, segretario Pietro Rugani, mentre Luca Lucangeli, Loris Stefanelli, Enzo Rossi e Orlanda Gambogi saranno i membri del consiglio provinciale.

Nominati anche i componenti del collegio dei sindaci revisori nelle persone di Sergio Bartolomei (presidente), Adelio Tessandori, Verano Gregori, Alfredo Pellegrini e Guglielmo Scatena. Pietro Rocchi è stato riconfermato presidente onorario della sezione.In precedenza, lo scorso 15 giugno si era tenuta l'assemblea provinciale dei soci dell'Unms, alla presenza dei dirigenti delle altre associazioni invalidi di Lucca, del dottor Milanese in rappresentanza della sede centrale ed il cavalier Mazzei, segretario regionale della Toscana. Nell'occasione il presidente uscente Maddaleni aveva illustrato l'attività della sezione di Lucca negli ultimi quattro anni: apertura bisettimanale della sede, rapporti con le altre associazioni, assistenza ai soci all'Inps e la direzione del tesoro. Nel 2017 è stata inoltre iniziata la pratica con il Comune di Lucca per il restauro dell'ossario ai caduti del cimitero urbano.Nel corso della riunione sono stati nominati Pietro Rugani e Pietro Maddaleni come delegati al 24esimo congresso nazionale.