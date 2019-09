Convegno sul piede diabetico, in tanti al Real Collegio

L'obiettivo principale del convegno, che ha fatto registrare un'ampia partecipazione, era quello di favorire il percorso di integrazione delle varie figure professionali con le strutture di diabetologia per sviluppare la collaborazione tra i podologi e tutti gli attori coinvolti nell’assistenza ai pazienti diabetici (medici di medicina generale, medici specialisti, infermieri).Durante l’incontro sono stati anche approfonditi i metodi per garantire un'adeguata assistenza primaria alle persone affette da diabete che non hanno ancora sviluppato una lesione ulcerativa e di come garantire ai pazienti l’educazione alla cura del piede.Il convegno ha visto la presenza di professionisti dell'Azienda USL Toscana nord ovest e di altre Asl toscane, che hanno partecipato nel pomeriggio ad una tavola rotonda sui modelli assistenziali.