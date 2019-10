Educare alle differenze, Provincia al Real Collegio

Allo stand allestito all'ex Real Collegio – aperto tutti i giorni della manifestazione dalle 9 alle 19 - saranno organizzate iniziative e laboratori che si propongono di avvicinare un numero sempre maggiore di ragazzi all'ascolto delle emozioni, all'affettività, al rispetto di sè e degli altri, tenendo conto, al contempo, degli aspetti socio-culturali per superare condizionamenti stereotipati e promuovendo riflessioni e il proprio pensiero.

Ciò sarà possibile grazie alla collaborazione di operatori del Ceis Lucca, dell’associazione IdeArte Lucca, del Codice Rosa e del Consultorio viareggino dell'Usl Toscana Nord Ovest.

All'interno dello stand, inoltre, i visitatori potranno accedere al materiale informativo con un corner di libri specifici sul tema rivolti a bambini e genitori. Alcuni libri sono disponibili per il prestito librario al Cesdop (Centro studi e documentazione provinciale , dipendenze, emarginazione, intercultura) del Cantiere sulla via del Brennero a Lucca che in questi ultimi anni si è arricchito con una sezione dedicata al tema dell'educazione alle differenze e del contrasto degli stereotipi.