https://www.luccaindiretta.it/sociale/item/151518-anche-il-consultorio-della-piana-a-lucca-comics.html#sigProIdfaa0054bd8 View the embedded image gallery online at:

Il primo lancio dei nuovi orari è stato quindi effettuato in collaborazione con il servizio coordinamento politiche al cittadino e alla comunità, pari opportunità, rete scolastica, valorizzazione beni culturali, statistica e comunicazione della Provincia di Lucca. Da ricordare che possono rivolgersi al consultorio adolescenti & giovani tutte le ragazze e tutti i ragazzi dai 14 ai 24 anni. Il servizio si trova nella Cittadella della Salute Campo di Marte al secondo piano del padiglione B. Chi è interessato, appena entra nella sede può seguire le indicazioni del totem, andare nel corridoio A ed attendere lì; le operatrici del consultorio usciranno dalle stanze per accoglierlo.Tra le ultime novità, per le quali nelle ultime settimane stanno arrivando molte richieste di informazione, ci sono quelle legate alla contraccezione, gratuita sia per le ragazze che per i ragazzi. “Il consultorio adolescenti & giovani - spiega la responsabile Patrizia Fistesmaire - è un luogo pensato per i ragazzi, uno spazio d’ascolto, dove poter parlare senza essere giudicati, senza fretta, con attenzione, nel rispetto della propria privacy. Siamo nel luogo per eccellenza dell’educazione sentimentale, ovvero quel meraviglioso percorso che va dalla consapevolezza di sé, alla conoscenza della propria sessualità, al mondo degli affetti e delle relazioni con gli altri. L’accesso è libero e diretto, ovvero non c’è bisogno di prenotazione, né di impegnativa del medico di medicina generale, né di consenso dei genitori. Inoltre, non c'è da pagare niente, né per le visite né per i farmaci erogati. I giovani possono venire da noi per qualsiasi domanda, per bisogno di un chiarimento o semplicemente di ascolto, sia da un punto di vista medico e ostetrico che psicologico e sociale. Le operatrici disponibili sono infatti: la ginecologa, con cui poter valutare la contraccezione e le tematiche inerenti la propria sessualità; la psicologa, con cui poter condividere i dubbi, le paure, i disagi che attraversano la propria vita; l’assistente sociale, con cui poter affrontare questioni legate alle dimensioni sociali e relazionali; l’ostetrica, con cui potersi confrontare sulla propria affettività e sessualità”.