A Sant'Anna la cena di beneficenza per le cure della piccola Jo

Al circolo Asd Un colpo di stecca in via Viaccia 254 a Sant'Anna sabato (23 novembre) si terrà una cena di beneficenza finalizzata alla raccolta fondi per aiutare la piccola Jo, una bellissima bambina di due anni nata con un problema alle tibie e affetta da emimelia tibiale bilaterale.

Purtroppo in Italia l'unica soluzione era l'amputazione di entrambe le gambe, mentre in Florida al Paley Institute, grazie ad alcuni interventi chirurgici, Jo potrà camminare come tutti i bambini sulle sue gambe, ma per poter affrontare questo percorso servono 500mila euro.Molti i volti noti che hanno avviato la raccolta, dai ragazzi del Volo, a Mara Venier ad Insinna e tanti gli eventi promossi in Toscana a favore di Jo, ma il percorso di raccolta è ancora lungo.Al momento sono stati raccolti circa 300mila euro.I titolari del circolo invitano i lucchesi a partecipare numerosi per aiutare Jo e la sua famiglia a realizzare questo sogno di normalità. Alla cena saranno presenti anche personaggi noti come, Graziano Salvadori, Elisabetta Della Santa e molti altri. Costo della cena 20 euro, di cui la metà andranno a favore di JoInformazioni sulla situazione della bambina si possono ottenere sulla pagina facebook I sogni di Jo.Informazioni e prenotazioni per la cena ai seguenti numeri telefonici al 334.3308960 oppure al 351.9409364.

