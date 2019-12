Eccellenza, sorride il Tau Calcio. Camaiore da 3 punti

La giornata di Eccellenza sorride al Tau Calcio che supera la Cuoiopelli e ritrova il sorriso fra le mura amiche. Ancora un ko per Castelnuovo e Virtus Viareggio, sempre più impelagate nelle zone basse della classifica. Vittoria a Montecatini in uno dei big match di giornata per il Camaiore con un gol per tempo.

Cascina – Castelnuovo 1-0

CASCINA: Scolari, Landi L., Giari, Castellacci (17’st Scaramelli), Fatticcioni, Puleo, Naldini, Susini, Lotti, Menichetti, Andolfi. A disp.: Gambini, Spella, Bonfigli, D’Angelo, Puccini, Bracci, Baroni, Vaglini. All.: Polzella

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Leon, Ricci, Nelli S. (31’st Degli Innocenti), Lavorini (36’st Giusti), Pieroni, Inglese, Marganti (40’st Bosi), Turri (23’st Galletti), Casci, El Hadoui, Ghafouri. A disp.: Angelini, Jatta, Bachini, Cavani, Dini. All.: Cardella

ARBITRO: Argenti di Grosseto (Nasca di Livorno e Pucci di Carrara)

RETI: 25’st Menichetti

Massese – Virtus Viareggio 2-0

MASSESE: Giacobbe, Manfredi L., Materazzi, Biserni (45’st Bonati), La Rosa, Cela, Piscopo (37’st Galloni), Marcon, Fusco (47’st Marangoni), Kthella, Manfredi F. (29’st Conedera). A disp.: Fiaschi, Bonni, Giomi, Mussi, Pasque. All.: Gassani

VIRTUS VIAREGGIO: Tonelli, Imperatrice, Richieri, Bertelloni, Cargiolli, Cinquini, Taraj, Fascioli, Manfredi N., Bani, Ndiaye Mat. (1’st Manfredi G.). A disp.: Pirola, Tonarelli A., Masotti, Dell Amico, Ndiaye Man., Ngom, Martinelli, Belatti. All.: Tonelli

ARBITRO: Zadrima di Pistoia (Meozzi di Empoli e Misson di Prato)

RETI: 39’pt La Rosa, 38’st Cela

NOTE: Ammoniti Ndiaye, Piscopo, Manfredi G., Imperatrice, Fusco

Tau Calcio – Cuoiopelli 3-2

TAU CALCIO: Citti, Battistoni, Lucchesi, Michelotti, Signorini, Santeramo, Maccagnola (20’st Antoni), Gialdini (12’st Pratesi), Mengali (42’st Fanani), Chianese, Rossi (15’st Benedetti). A disp.: Donati, Magini L., Frugoli, Magini G., Matteoni. All.: Cristiani

CUOIOPELLI: Puccini, Rossi, Magnani, Mancini, Anichini, Morelli, Pinucci, Caciagli, Pellegrini, Niccolai, Bianchi. A disp.: Sollazzi F., Nieri, Carli, Gargini, Marzi, Nidiaci, Paja, Leshi, Alderotti. All.: Giglioli

ARBITRO: Ammannati di Firenze (Jordan e Abatantuono di Firenze)

RETI: 44’pt Anichini, 19’st Benedetti, 27’st Santeramo, 32’st Benedetti, 48’st rig. Bianchi

Torna a vincere il Tau Calcio dopo una serie di pareggi. La squadra di mister Cristiani, in una gara dai due volti, liquida la Cuoiopelli con un perentorio 3 a 1. In evidenza ancora una volta il bomber Benedetti autore oggi di una doppietta. Primo tempo senza grandi emozioni: è il Tau a costruire il gioco, senza però rendersi mai realmente pericoloso di fronte alla porta difesa da Puccini. La Cuoiopelli sul finire di frazione sfrutta al massimo l’unica vera occasione e grazie a Anichini trova il gol del momentaneo vantaggio. Si va dunque al riposo con il Tau sotto di un gol: in avvio di ripresa la Cuoiopelli manca clamorosamente il gol del raddoppio, con un tiro-cross che, superato Citti, rimbalza sul palo e finisce sul piede di un attaccante ospite che da due passi non trova lo specchio della porta.

Sulle ali dell’entusiasmo del pericolo scampato, il Tau riesce a raddrizzare la gara: Benedetti firma il gol dell’1 a 1. Poco dopo, Santeramo di testa realizza la rete del vantaggio, sfruttando il calcio d’angolo battuto da Chianese. Nei minuti finali, è ancora una volta Benedetti a mettere a segno. Il Tau, forte del suo 3 a 1, si rende protagonista di alcune azioni da segnalare: con Pratesi, Antoni, Mengali e ancora Benedetti, coordinati da Chianese, il Tau sfiora in un paio di occasioni il gol.

Nei minuti di recupero la Cuoiopelli ottiene il calcio di rigore che le permette di accorciare le distanze: batte Bianchi dal dischetto e segna.

Valdinievole Montecatini – Camaiore 0-2

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Bellini, Martinelli, Di Nardo, Ghimenti, Isola (27′ st Abdoune); Ghelardoni (39′ st Kishta), Francesconi, Maiorana (35′ st Moustafa), Cardarelli (5′ st Agostini), Benvenuti (10′ st Malih), Chiaramonti. A disp.: Tonarelli, Prato, Diomande, Baldasseroni. All.: Marselli

CAMAIORE: Barsottini, Ghilarducci, Barsotti, Ceciarini, Contipelli, Fiale, Orlandi (42′ st Bresciani), D’Antongiovanni (10′ st Mancini), Viola, Pegollo, Morelli (26′ st D’Alessandro). A disp.: Ferraiuolo, Papi, Peralta, Tonazini, Nardini, Arnaldi. All.: Moriani

ARBITRO: Leoni di Pisa (Salvadori di Arezzo e Cuppone di Pisa)

RETI: 31′ pt Morelli, 47′ st Pegollo

NOTE: ammoniti Isola, Ghimenti, D’Antongiovanni, Martinelli.